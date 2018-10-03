"Муж заставил": Ирина Мирошниченко призналась в нескольких абортах

Актриса Ирина Мирошниченко сделала головокружительную карьеру, но так и не стала матерью. Из-за постоянной занятости в кино и театре знаменитость несколько раз решалась на аборт.

В 70-х Мирошниченко была на пике славы: ей предлагали самые лучшие роли, женщины завидовали ей, а мужчины мечтали о ее внимании. Актрисе приписывают романы с самыми завидными холостяками Советского Союза, однако звезда была влюблена лишь трижды.

С первым мужем Михаилом Шатровым Ирина прожила 12 лет. Брак был счастливым, однако актриса так и не решилась подарить возлюбленному ребенка. "Мой первый муж Михаил прекрасно знал, как я хотела работать. Он говорил мне: "Мы потерпим, иди работай". Он мог, конечно, надавить, но понимал, что так он посадит меня в клетку. Меня как раз утвердили в первый фильм, а у меня токсикоз. Миша сказал: "Иди делай аборт и работай". Он знал, как для меня это важно, и в то время это было нормально. Мы строили свою жизнь и потом не разговаривали о том поступке", – поделилась воспоминаниями Мирошниченко в студии программы "На самом деле" телеканала "Россия 1".

Артистка призналась, что сама разрушила свое счастье. Она увлеклась режиссером Витаутасом Жалакявичюсом и бросила мужа. Сейчас Ирина понимает, что это была ошибка, ведь с ним она прожила всего шесть месяцев. Причиной расставания супругов стала зависть режиссера к востребованности жены: количество рабочих предложений Витаутаса постепенно снижалось, когда популярность его возлюбленной лишь росла.

С Игорем Васильевым артистка познакомилась на съемках. Как муж и жена они прожили пять лет, но отношения так и не оформили. Судьба снова подарила Ирине шанс стать матерью, однако она им не воспользовалась. "У нас была одна возможность стать родителями. Но тогда у него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь. Мы понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Честно, да. Мама тоже говорила мне, что не время. Мол, некому его будет воспитывать, да и в официальном браке я не состояла. Она говорила мне: "Подожди". Знаете, вот это слово "подожди" я слышала всегда", – с горечью отметила звезда.

В 1980 году Мирошниченко попала в страшную аварию и едва не лишилась возможности ходить. После был сложный и долгий период реабилитации, который заставил ее задуматься, что, возможно, это расплата за грехи. Звезда нашла спасение в религии, она крестилась и тем самым изменила жизнь к лучшему.