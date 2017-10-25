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Ирину Мирошниченко обвинили в лицемерии

Ирина Мирошниченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Редкое ток-шоу обходится без участия актрисы. И это становится странным.

Продолжение: Ольга Бузова чудовищно опустилась

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Редкое ток-шоу обходится без участия Ирины Мирошниченко. Артистка высказывается по любому поводу, причем ее мнение по одному и тому же вопросу может отличаться от эфира к эфиру. За это Мирошниченко часто упрекают в лицемерии.

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Например, третьего дня она говорила об Армене Джигарханяне в программе "Пусть говорят" на Первом канале, а через сутки в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" общалась с молодой женой актера Виталиной Цымбалюк-Романовской. Поклонники были поражены таким кульбитом.

В последнее время актриса принимала участие в ток-шоу на самые разные темы: "Вышла замуж за старика из-за московской квартиры", "Ювелир против народного артиста", "Вера, любовь, надежда". Смотришь и диву даешься: а чем она занимается, кроме постоянного хождения по передачам? Когда успевает играть в театре?

Редактор популярного ток-шоу объяснил Dni.Ru, почему Мирошниченко часто появляется в эфире на правах комментатора очередного скандала: "Звезды, которых мы зовем стать гостями в студии, строго ранжированы. Есть артисты первого эшелона, которых зазвать труднее всего – Пугачева, Лещенко, Валерия, Хабенский, Бондарчук. Второй эшелон – это Большова, Климова. Третий эшелон – молодые артисты типа Юлианны Карауловой, Лянки Грыу. А еще есть отдельная каста звезд, которые готовы говорить о чем угодно и как угодно. Среди них – Алибасов, Калашникова, Шаляпин и Мирошниченко. Ими забивают дыры, когда-то кто сорвался и нужно срочно найти узнаваемое лицо для кадра".

Многие ходят по таким передачам из финансовых соображений – им платят от пяти до 50 тысяч рублей за эфир в зависимости от статуса артиста и темы. По слухам, Мирошниченко готова похвалить или поругать кого-то всего за 15 тысяч рублей. Это, понятно, неофициальная информация. А сама актриса объяснила свое постоянное мелькание в телевизоре более возвышенными причинами.

"На экране нужно появляться, чтобы встречаться со своими зрителями, причем в разных ипостасях и вариациях. Профессия актрисы предполагает, что ты не все время играешь кого-то, а иногда еще можешь позволить себе роскошь быть собой. Иногда надо иметь возможность донести до людей свою позицию, а не только читать монологи других авторов. Но есть и другое. Артисты должны понимать общество, в котором они живут, бывать среди людей, задаваться их вопросами, решать их проблемы, чувствовать их пульс, а не свысока наблюдать за всеми остальными, – написала Мирошниченко в своем блоге. – Я хожу на передачи, где есть какая-то человеческая судьба, где что-то можно рассудить, проанализировать. Там я могу оценить ситуацию, кого-то поддержать, кому-то дать совет".

"Участие в таких передачах требует внутренних человеческих затрат, – добавила звезда МХТ имени Чехова. – Иногда ты не можешь быстро сообразить, как лучше выразить свою мысль. Иногда тебя перебивают, и ты теряешься. У меня много раз так было: я начинаю говорить – меня перебивают. Я начинаю нервничать и переживать, что меня перебили, и тут же теряю мысль. А я ведь уже придумала, что скажу, но не получается".

Автор: Иван Губкин25 октября 2017, 12:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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