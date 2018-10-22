Шаляпин отправил Цымбалюк-Романовскую в психбольницу

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская побывали в Волгограде. По некоторой информации, певец отвез скандально известную пианистку в психиатрическую клинику, в которой находится его отец.

Заинтересованная общественность продолжает теряться в догадках, какие отношения связывают Прохора Шаляпина и Виталину Цымбалюк-Романовскую. Пока фанаты упорно приписывают певцу и пианистке роман, те утверждают, что они просто друзья. А недавно журналисты выяснили, что "дружба" Прохора и Виталины пережила новый виток. Говорят, Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую в психиатрическую больницу в Волгограде.

Именно там продолжительное время находится отец певца. Пока неясно, зачем Прохор отправил Виталину в столь сомнительное учреждение, однако журналисты узнали, что между пианисткой и родителем Прохора состоялся весьма неоднозначный разговор. Его приводит сайт "Комсомольская правда". В частности, отец Шаляпина поинтересовался у Цымбалюк-Романовской, владеет ли она приемами рукопашного боя. "Нет! Зачем мне это?" – с недоумением спросила Виталина. "Советую научиться!" – ответил ей отец Прохора.

А еще пациент клиники пожаловался на условия жизни – дескать, не лучше, чем в легендарной тюрьме Алькатрас. Впрочем, среди специалистов эта психиатрическая больница считается одной из лучших в области в плане питания. Якобы кормят там не хуже, чем в доме отдыха.

Напомним, что сталевар Андрей Захаренков более 20 лет находится в психиатрической больнице. А еще мужчина в свое время "отмотал" тюремный срок. В недавнем интервью Шаляпин поделился очень личными и тяжелыми для него воспоминаниями: "Я вообще считаю, что жизнь моего отца изначально пошла по наклонной. Я жил в аду до девяти лет. Я очень рад был, когда его посадили".

Прохор не стал скрывать, что отец его бил, причем якобы не только его, но и близких родственников. Он добавил, что, будучи мальчишкой, даже желал смерти отцу. Однако сейчас артист не испытывает ненависти. Певец уточнил: если отец сможет выйти из больницы, он будет помогать и поддерживать его деньгами, но у себя не поселит.