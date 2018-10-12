Вся ванная в крови: Известный музыкант жестоко убил любовницу

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Пятница 12 октября
Лента новостей
21:51
Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
21:38
Работники автозаправки похитили более 10 млн рублей
21:21
Уфимец нашел сумку с 47 тысячами рублей и вернул ее владельцу
21:20
Лукашенко накормил Путина картошкой
21:03
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали пассажиры
20:56
Голодные иностранцы угнали машину у доставщика пиццы
20:28
Во время выступления Путина произошло ЧП
20:27
Легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину-пешехода
20:22
Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
19:47
Известная российская актриса скончалась в 93 года
19:27
В России рухнули цены на iPhone
19:12
На Урале под мостом найден труп мужчины
18:23
Престарелая жена закатила Макрону дикий скандал с оскорблениями
18:16
Порошенко грезит о войне с Россией
18:14
Самолет со 110 пассажирами экстренно сел в Сургуте
17:56
Работница обокрала "Почту России" на 400 тысяч рублей
17:39
Меланья Трамп взорвалась из-за измен супруга
17:31
Три фуры разбились в лепешку под Нижним Новгородом
17:19
Единороссы проверили мероприятия для детей в регионах
17:15
Русский след: у Порошенко украли американские побрякушки
17:10
Какой будет погода на Новый год
17:09
11-летнюю девочку погрыз бездомный пес
16:37
Как живут Кокорин и Мамаев в "Бутырке"
16:35
Шикарный подарок: Крымский мост передан Украине
16:33
Гонимый всеми "Дом-2" постигла незавидная участь
16:29
Степаненко вынудила Петросяна пойти на грубые меры
16:28
Кейт Миддлтон в церкви развратно приласкала принца Уильяма
16:02
США стягивают войска к границам России
15:49
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе
15:39
Эдгард Запашный сообщил о подлом сговоре с известной певицей
15:32
У изгнанной Андреевой нашелся неожиданный защитник
15:27
"Себе в ущерб": Путин пошутил в гостях у Лукашенко
15:26
Мажор выбросил в окно зарплату петербуржца (видео)
15:24
"Я боялась высказывать свое мнение вслух": откровенное признание Ольги Серябкиной
15:08
Как мочалка: Борисову изуродовали на "Модном приговоре"
14:49
Выбравший деньги участник "Замуж за Бузову" раскрыл победителя шоу
14:45
Жена Мамаева пропала после угроз
14:41
В России уничтожили 500 килограммов опасных суши и роллов
14:35
Рогозин рассказал о судьбе экипажа аварийного "Союза"
14:15
Похудевшая Ирина Дубцова лишилась ноги
14:09
Медкластер в Сколково принял первых пациентов
14:09
"Очень плоха": на Первом канале рассказали о болезни матери Гузеевой
14:06
Министр лишилась работы после скандального совета
13:52
В Петербурге из-за женщины устроили поножовщину
13:48
Овечкин принял участие в массовой драке на льду (видео)
13:26
Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева
13:21
Путин щелкнул по носу строптивого Лукашенко
13:14
Тяжелобольная Хлебникова вернулась на место жуткой смерти мужа
13:09
Выявить рак на ранней стадии поможет вода
12:58
Волочкова потеребила мохнатую киску
12:53
Собутыльник ограбил жителя Подмосковья на миллион
12:42
Известная певица шокировала "голым" фото
12:30
"Прощай, моя любовь": дочь Гузеевой испугала народ сообщением
12:22
Впал в агонию: избитому Порошенко осталось недолго
12:08
Призрак кота выгоняет хозяина из дома (видео)
11:57
Магазин для бедных соблазнил Пугачеву скидками пенсионерам с детьми
11:55
Пользу пива доказали научно
11:46
Объявлены причины аварии ракеты "Союз"
11:35
Из музея в Петербурге украли экспонат
11:33
Совет на выходные
11:29
МКБ запустил вклад "Гранд" для пенсионеров
11:24
Сбивший насмерть пенсионерку водитель скрылся с места ДТП
11:08
Шнуров высказался о своей свадьбе отборным матом
11:08
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
11:07
Убивший трех девушек уральский маньяк умрет в тюрьме
11:07
"Его перевели из реанимации": стало известно о состоянии онкобольного Караченцова
11:02
В башкирском лесу нашли скелет
10:52
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
10:51
Кокорину и Мамаеву пообещали по три года
10:50
Президент Хорватии довела поклонников до слез
10:50
Главные события Москвы с 12 по 18 октября 2018 года
10:43
Пожар в сибирской исправительной колонии попал на видео
10:20
"Федор как дитя": Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком
10:12
Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
09:53
Соколовский променял Дакоту на копию Шейк
09:52
Пришедшего в Иркутск на охоту медведя застрелили (видео)
09:41
Жене Мамаева пригрозили "сливом" интимных видео
09:33
Мать-одиночка устроила поножовщину после девичника
09:21
На севере Москвы легковушка протаранила троллейбус (видео)
09:09
Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой
09:03
Личное фото Загитовой вызвало восторг
08:59
В Турции задержали двух россиян
08:54
Жительница Екатеринбурга осталась без машины из-за долгов
08:38
Московский банк лишился лицензии
08:38
Молодой муж ответил на слухи о разводе с Климовой
08:27
Порошенко объявил о победе над демонами и подготовил бойню в Донбассе
08:19
В Красноярске предпринимателю сожгли машину
08:03
В Хабаровске умер генерал Росгвардии
21:59
Будут жертвы: Крымский мост скоро упадет
21:56
Народ оторопел от обновленного шоу "Давай поженимся!"
21:48
Дружбе конец: молящий о пощаде Мамаев все свалил на Кокорина
21:33
Взволнованная Пугачева подсматривала за Орбакайте и ее новым мужчиной из-за шторки
21:30
Муж освободился от 40-летней Климовой
21:20
Мать утонувшей 5-месячной девочки отправили в колонию
21:12
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
20:54
Меган Маркл наплевала на свадьбу внучки Елизаветы II
20:42
"По пьяни": Кокорин придумал странное оправдание избиению
20:36
Иностранец-домушник обокрал три дачи на 730 тысяч рублей
20:21
История повторяется: Порошенко пошел по стопам Гитлера
20:19
"Черкизово" усилит контроль за условиями доставки продукции в магазины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных
Стала известна обидная кличка изгнанной Андреевой
Алина Кабаева покинула Москву ради детей
Кокорина и Мамаева оправдали за зверское нападение на водителя
Похищенную Серовым Друзьяк нашли в невменяемом состоянии
"Кабаре ужасов": Солнцев после пластики превратился в жену-старушку
Шоу-бизнес

Вся ванная в крови: Известный музыкант жестоко убил любовницу

Фото: pixabay.com
История любви скандального лидера панк-группы Sex Pistols Сида Вишеса (Джона Ричи) и его возлюбленной Нэнси Спанджен ярка и трагична. Утром 12 октября 1978 года 20-летняя девушка была обнаружена мертвой в ванной номера отеля "Челси" с ножом в груди, который подарила музыканту накануне.
прочитано 7021 раз

Сид и Нэнси стали именами нарицательными. Об их коротких жизнях, полных роковых поступков, наркотического угара, безумного веселья и славы до сих пор ходят легенды. Окутаны тайной и их смерти.

ПО ТЕМЕ

Мик Джаггер причастен к делу Сида Вишеса

Эти двое неприкаянных одиноких изгоя общества были будто созданы друг для друга. Сид и Нэнси стали олицетворением панк-культуры.

Сид родился в неблагополучной семье. Его мать Энн Беверли, хиппи и наркоманка, позволила сыну употреблять героин уже в 16 лет. Отец бросил семью, когда Сид был еще малышом. В 15 лет парень бросил школу, не удержался и в художественном колледже Хэкни, куда поступил изучать фотографию.

Сид Вишес. Фото: wikipedia.org

Зато молодой человек легко вписался в лондонскую панк-тусовку. 
В колледже Вишес подружился Джоном Лайдоном, автором песен и музыки Sex Pistols. Именно друг "подарил" парню его прозвище в часть своего хомячка по имени Сид.

Нэнси выросла в Пенсильвании в среднестатистической семье. При родах она получила травму – асфиксия из-за обмотавшейся вокруг ее шеи пуповины. Это наложило темный отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. 

С ранних лет у Нэнси проявилась гиперактивность в сочетании с высоким интеллектом. Это привело к вспышкам агрессии. Врачи прописали девочке сильные успокоительные. Усугубило психическое состояние Нэнси и ранее пристрастие к наркотикам.

Нэнси Спанджен. Фото: wikipedia.org

Нэнси, как и Сид, бросила школу и не могла удержаться ни на одной работе. Зато обожала тяжелую музыку. Девушка уехала искать счастья в Нью-Йорке, где быстро вошла в местную тусовку.

Вскоре Нэнси нашла работу стриптизерши, а затем начала подрабатывать проституцией. В ноябре 1976 года Спанджен, после курса лечения от наркомании, решила изменить свою жизнь и отправилась вместе с друзьями в Лондон.

Сида в Sex Pistols друзья позвали в январе 1977 года, сначала на место бас-гитариста. Почти сразу же после присоединения к группе парень познакомился с Нэнси. Измениться у девушки не получилось, она вновь ушла в угар, теперь уже лондонской панк-тусовки.

Сид Вишес. Фото: wikipedia.org

Взаимная страсть стала для влюбленных началом гибели. К слову, друзья не одобряли выбор певца. Они считали Нэнси интриганкой, тянущей Сида на дно и тихо ее ненавидели.

Буйного поведения Вишеса на концертах, переходившего все рамки вплоть до драк со зрителями и ареста стало достаточно для того, чтобы было объявлено о распаде Sex Pistols. Музыкант некоторое время оставался после последнего концерта в США, где попал в больницу из-за передозировки. Нэнси нашла деньги и переправила любовника назад в Англию.

После распада группы Сид решил заняться сольной карьерой, а Нэнси  стала его менеджером. Пара отправилась в Нью-Йорк, чтобы там начать новую жизнь, но их пагубные привычки не дали мечте осуществиться.

Сид Вишес и Нэнси Спанджен. Фото: wikipedia.org

В октябре 1978 года, получив гонорар в 25 000 долларов, Вишес и Спанджен осели в отеле "Челси", зарегистрировавшись в номере 100 как мистер и миссис Беверли. Утром 12 октября Нэнси была найдена мертвой в ванной этого номера с ножом у груди, который подарила Сиду накануне.

Сид находился в невменяемом состоянии, и постоянно повторял, что убил свою "малышку". Что именно происходило в ту роковую ночь, неизвестно по сей день. Установлено лишь то, что в ту ночь в номере побывали несколько человек, в том числе двое наркодилеров.

19 октября Сида арестовали. Полиция признала музыканта главным подозреваемым. В тюрьме он пробыл несколько дней, после чего за него внесли залог. В декабре 1978 года он вновь был арестован после драки и провел за решеткой около двух месяцев.

1 февраля Вишеса выпустили под залог и вместе с матерью и несколькими друзьями он оказался в квартире своей новой знакомой, некой Мишель Робинсон. На следующее утро его нашли там мертвым. Сид скончался от передозировки героином. 

Нэнси Спанджен была похоронена на кладбище Царя Давида в Пенсильвании. Тело Сида Вишеса было кремировано, прах, по словам матери певца, был развеян ею над могилой Нэнси.

Автор: Валерия Нарская12 октября 2018, 20:39

комментарии

Политика

Во время выступления Путина произошло ЧП
Порошенко грезит о войне с Россией
США стягивают войска к границам России
"Себе в ущерб": Путин пошутил в гостях у Лукашенко

Шоу-бизнес

Гузеева опубликовала душераздирающее послание к умершей матери
Дети Кейт Миддлтон устроили переполох на свадьбе тетушки
Стремительно лысеющая Борисова в шоке от диагноза
Матильда Шнурова покинула Петербург с шикарным мужчиной

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон в церкви развратно приласкала принца Уильяма

Для церемонии она выбрала темно-синий наряд от Givenchy

Шоу-бизнес

Молодой муж ответил на слухи о разводе с Климовой

Поводом для пересудов стали интригующие слова актера
Шоу-бизнес

"Кабаре ужасов": Солнцев после пластики превратился в жену-старушку

Шоумена перепутали с женщиной
Шоу-бизнес

"Его перевели из реанимации": стало известно о состоянии онкобольного Караченцова

Подруга рассказала о здоровье актера

Гороскоп

Совет на выходные
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет

Фоторепортажи

Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе
Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой
Пожарные на публике приласкали своих пушистиков
Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам

Спорт

Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
Овечкин принял участие в массовой драке на льду (видео)
Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева
Кокорину и Мамаеву пообещали по три года

Регионы

Министр лишилась работы после скандального совета
Девятилетняя школьница спасла соседа из горящего дома
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru