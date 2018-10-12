Вся ванная в крови: Известный музыкант жестоко убил любовницу

История любви скандального лидера панк-группы Sex Pistols Сида Вишеса (Джона Ричи) и его возлюбленной Нэнси Спанджен ярка и трагична. Утром 12 октября 1978 года 20-летняя девушка была обнаружена мертвой в ванной номера отеля "Челси" с ножом в груди, который подарила музыканту накануне.

Сид и Нэнси стали именами нарицательными. Об их коротких жизнях, полных роковых поступков, наркотического угара, безумного веселья и славы до сих пор ходят легенды. Окутаны тайной и их смерти.

ПО ТЕМЕ Мик Джаггер причастен к делу Сида Вишеса

Эти двое неприкаянных одиноких изгоя общества были будто созданы друг для друга. Сид и Нэнси стали олицетворением панк-культуры.

Сид родился в неблагополучной семье. Его мать Энн Беверли, хиппи и наркоманка, позволила сыну употреблять героин уже в 16 лет. Отец бросил семью, когда Сид был еще малышом. В 15 лет парень бросил школу, не удержался и в художественном колледже Хэкни, куда поступил изучать фотографию.

Зато молодой человек легко вписался в лондонскую панк-тусовку.

В колледже Вишес подружился Джоном Лайдоном, автором песен и музыки Sex Pistols. Именно друг "подарил" парню его прозвище в часть своего хомячка по имени Сид.

Нэнси выросла в Пенсильвании в среднестатистической семье. При родах она получила травму – асфиксия из-за обмотавшейся вокруг ее шеи пуповины. Это наложило темный отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь.

С ранних лет у Нэнси проявилась гиперактивность в сочетании с высоким интеллектом. Это привело к вспышкам агрессии. Врачи прописали девочке сильные успокоительные. Усугубило психическое состояние Нэнси и ранее пристрастие к наркотикам.

Нэнси, как и Сид, бросила школу и не могла удержаться ни на одной работе. Зато обожала тяжелую музыку. Девушка уехала искать счастья в Нью-Йорке, где быстро вошла в местную тусовку.

Вскоре Нэнси нашла работу стриптизерши, а затем начала подрабатывать проституцией. В ноябре 1976 года Спанджен, после курса лечения от наркомании, решила изменить свою жизнь и отправилась вместе с друзьями в Лондон.

Сида в Sex Pistols друзья позвали в январе 1977 года, сначала на место бас-гитариста. Почти сразу же после присоединения к группе парень познакомился с Нэнси. Измениться у девушки не получилось, она вновь ушла в угар, теперь уже лондонской панк-тусовки.

Взаимная страсть стала для влюбленных началом гибели. К слову, друзья не одобряли выбор певца. Они считали Нэнси интриганкой, тянущей Сида на дно и тихо ее ненавидели.

Буйного поведения Вишеса на концертах, переходившего все рамки вплоть до драк со зрителями и ареста стало достаточно для того, чтобы было объявлено о распаде Sex Pistols. Музыкант некоторое время оставался после последнего концерта в США, где попал в больницу из-за передозировки. Нэнси нашла деньги и переправила любовника назад в Англию.

После распада группы Сид решил заняться сольной карьерой, а Нэнси стала его менеджером. Пара отправилась в Нью-Йорк, чтобы там начать новую жизнь, но их пагубные привычки не дали мечте осуществиться.

В октябре 1978 года, получив гонорар в 25 000 долларов, Вишес и Спанджен осели в отеле "Челси", зарегистрировавшись в номере 100 как мистер и миссис Беверли. Утром 12 октября Нэнси была найдена мертвой в ванной этого номера с ножом у груди, который подарила Сиду накануне.

Сид находился в невменяемом состоянии, и постоянно повторял, что убил свою "малышку". Что именно происходило в ту роковую ночь, неизвестно по сей день. Установлено лишь то, что в ту ночь в номере побывали несколько человек, в том числе двое наркодилеров.

19 октября Сида арестовали. Полиция признала музыканта главным подозреваемым. В тюрьме он пробыл несколько дней, после чего за него внесли залог. В декабре 1978 года он вновь был арестован после драки и провел за решеткой около двух месяцев.

1 февраля Вишеса выпустили под залог и вместе с матерью и несколькими друзьями он оказался в квартире своей новой знакомой, некой Мишель Робинсон. На следующее утро его нашли там мертвым. Сид скончался от передозировки героином.

Нэнси Спанджен была похоронена на кладбище Царя Давида в Пенсильвании. Тело Сида Вишеса было кремировано, прах, по словам матери певца, был развеян ею над могилой Нэнси.