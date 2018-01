Звезда фильма "Изгой" умерла от редкой формы рака

В возрасте 52 лет скончалась американская кантри-певица и актриса Лари Уайт. Знаменитость ушла из жизни в хосписе.

Артистка боролась с редкой формой онкологического заболевания – первичным перитонеальным раком. Диагноз ей поставили в сентябре 2017 года, сообщает Rolling Stone.

Лари Уайт прославилась, снявшись с Томом Хэнксом в фильме "Изгой" 2000 года. Также в ее послужном списке – эпизодические роли в лентах "Я ухожу – не плачь" и "Слуга дьявола".

Кроме того, актриса приобрела известность благодаря своей музыке, за которую получила три премии "Грэмми". Она записала такие композиции, как That's My Baby, Now I Know и That's How You Know (When You're In Love), с которыми занимала лидирующие места в американских чартах.

Песни Уайт выпускала на собственном лейбле Skinny White Girl. В дискографии знаменитости – девять студийных альбомов. Последняя пластинка под названием Old Friends вышла в прошлом году.

