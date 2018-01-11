Интимные видео знаменитой певицы утекли в Сеть

Неизвестные выложили в Сеть интимное видео известной певицы МС Анюты. Украинская звезда хип-хопа подрабатывала в эротических чатах.

Несколько роликов откровенного характера, на которых запечатлена 20-летняя исполнительница таких хитов, как "Янукович молодец" и "Не Оксимирон", были опубликованы в открытом доступе сначала на профильных форумах, посвященных хип-хопу, а после и в социальных сетях. На видео Анна Морозова – именно так на самом деле зовут МС Анюту – танцует стриптиз.

Отметим, звезда хип-хопа не стала отрицать, что на попавших в Сеть роликах запечатлена именно она. В своем микроблоге в Twitter девушка в нецензурной форме заявила: ей абсолютно все равно, что скажут окружающие. Кроме того, по мнению МС Анюты, никого не должно волновать, чем она занимается.

Анна Морозова, больше известная как МС Анюта, родилась в мае 1997 года в поселке Петродолинское Одесской области Украины. С 2010 по 2013 годы выпустила семь альбомов. Особую популярность девушке принес клип в поддержку Виктора Януковича. Позже она выпустила такие хиты, как "Покемон", "Шлягер" и "Опасное село", которые набрали несколько сотен тысяч просмотров на YouTube.

Тяжёлая судьба женщин в русском рэпе. МС Анюта показывает свои прелести за деньги. pic.twitter.com/KuBkkIJObZ — RapNews (@Rapnewspro) 11 января 2018 г.

Рэп-артистка стала крайне популярна в Сети: ее клипы собирают больше миллиона просмотров, а за социальными сетями девушки следят несколько десятков тысяч человек. Видимо, несмотря на это, денег на достойную жизнь девушке не хватает: она предлагает подписчикам услуги разного рода. Например, за небольшую сумму МС Анюта готова записать на видео рэп-поздравление любому желающему.