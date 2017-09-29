Мария Максакова неожиданно покинула Украину

Мария Максакова опубликовала фотографии и видеозаписи со своего нового выступления. Интересно, что оперная дива спела не на территории Украины, а в Италии.

Мария Максакова регулярно обновляет свою официальную страничку в социальной сети Facebook, ведь только так ее многочисленные поклонники могут следить за жизнью артистки, которая с недавних пор покинула Россию и обосновалась на Украине. Впрочем, судя по свежим публикациям, оперная дива не безвылазно сидит в Киеве. Так, артистка в сопровождении симфонического оркестра выступила в Италии.

Певица поделилась с подписчиками несколькими фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлена поющей на сцене под открытым небом. Максакова выбрала для выступления декольтированное, с открытыми плечами платье в пол глубокого синего цвета, которое дополнил газовый широкий шарфик. "Portofino!!!" – коротко подписала публикации Мария, что можно перевести как "Портофино" – название небольшого рыбацкого города в Италии.

Поклонники пришли в восторг от выступления Максаковой. "Божественный голос! И Вы, Мария, прекрасны!", "Bravo💖Bravo💖Bravo💖", "Красотка", "БРАВО МАРИЯ !!!", "Поздравляю!!" – рассыпались в комплиментах подписчики. Многие из которых выразили свои эмоции на итальянском языке.

Ранее Мария Максакова выступила на презентации элитного жилого комплекса в Киеве. Для выхода в свет оперная дива выбрала ярко-розовый наряд, который дополнила блестящим серебристым пиджаком. Так как выступление Максаковой было как бы кульминацией вечера, во время ее исполнения запустили грандиозный фонтанный каскад длиной 150 метров. Но по стечению обстоятельств именно в этот момент случился аномальный порыв ветра, и на певицу обрушился целый водопад брызг. Позднее артистка так прокомментировала инцидент: "Единственная стихия, которая "обрушилась" на меня в Украине – это водопад любви. Взаимной. А те несколько капель из фонтана – разве что боевое крещение)".