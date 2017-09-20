Что связывает Максакову и Голубкину

Знаменитый актер Станистав Садальский поделился с пользователями Сети интересным фактом из жизни коллеги по творческому цеху Ларисы Голубкиной. В молодости ей сделали незабываемый подарок.

"Только сегодня и завтра премьера на сцене театра Российской Армии увидите фееричную Лару Голубкину, в спектакле Юлии Тупикиной Юг/Север (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – анонсировал артист игру своей коллеги по творческому цеху. Кроме того, Садальский рассказал подписчикам, как более полувека назад бабушка и тезка оперной певицы Марии Максаковой сделала интимный презент юной Голубкиной.

"60 лет назад педагог ГИТИСа по вокалу Мария Максакова подарила студентке Голубкиной свой портрет с надписью, где советовала "не зарывать в землю" свой голос, как бы ни сложилась ее дальнейшая актерская судьба", – рассказал артист на своей страничке в Instagram. При этом Станислав Юрьевич напомнил, что Лариса стала последней ученицей "народной артистки Советского Союза Марии Максаковой".

Примечательно, что Садальский снабдил публикацию двумя фотографиями. На первой статная и эффектная Голубкина запечатлена на сцене, в образе. А второй снимок очень личный: на нем - застолье актеров в неформальной обстановке со спиртными напитками.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Сен 20 2017 в 5:16 PDT

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. "Ох, как же Вы душевно общаетесь) Две эпохи советского кино! Очень любим!", "Стас, неужели вы не видите, что вы сами стареете с пожилыми бабушками, черпая их энергию?", "Уж лучше с такими немолодыми (по паспорту) актрисами тусить, чем молодухами – приживалками и паразитками!", "Лариса Голубкина – дива! Замечательнейшая актриса! А вот ее доченька Маша меня вымораживает", - поделились своим мнением фолловеры.