Что связывает Максакову и Голубкину
"Только сегодня и завтра премьера на сцене театра Российской Армии увидите фееричную Лару Голубкину, в спектакле Юлии Тупикиной Юг/Север (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – анонсировал артист игру своей коллеги по творческому цеху. Кроме того, Садальский рассказал подписчикам, как более полувека назад бабушка и тезка оперной певицы Марии Максаковой сделала интимный презент юной Голубкиной.
"60 лет назад педагог ГИТИСа по вокалу Мария Максакова подарила студентке Голубкиной свой портрет с надписью, где советовала "не зарывать в землю" свой голос, как бы ни сложилась ее дальнейшая актерская судьба", – рассказал артист на своей страничке в Instagram. При этом Станислав Юрьевич напомнил, что Лариса стала последней ученицей "народной артистки Советского Союза Марии Максаковой".
Примечательно, что Садальский снабдил публикацию двумя фотографиями. На первой статная и эффектная Голубкина запечатлена на сцене, в образе. А второй снимок очень личный: на нем - застолье актеров в неформальной обстановке со спиртными напитками.
Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. "Ох, как же Вы душевно общаетесь) Две эпохи советского кино! Очень любим!", "Стас, неужели вы не видите, что вы сами стареете с пожилыми бабушками, черпая их энергию?", "Уж лучше с такими немолодыми (по паспорту) актрисами тусить, чем молодухами – приживалками и паразитками!", "Лариса Голубкина – дива! Замечательнейшая актриса! А вот ее доченька Маша меня вымораживает", - поделились своим мнением фолловеры.
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