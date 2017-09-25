На Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве

Мария Максакова выступила на презентации элитного жилого комплекса. Однако не обошлось без неприятного инцидента – оперную диву облило водой прямо во время исполнения.

Мария Максакова продолжает обживаться в столице Украины. Артистка не только создала свой благотворительный фонд и стала преподавать академическое пение в Нацакадемии руководящих кадров культуры и искусств (правда, лишь на четверть ставки), а теперь выступила на презентации элитного жилого комплекса.

Для выхода в свет оперная дива выбрала ярко-розовый наряд, который дополнила блестящим серебристым пиджаком. Торжественное открытие посетили жители комплекса, а также чиновники, представители различных влиятельных кругов, политики и журналисты. Гости насладились шампанским и произведениями классического репертуара, а также стали свидетелями неожиданного инцидента.

Так как выступление Максаковой было как бы кульминацией вечера, во время ее исполнения запустили грандиозный фонтанный каскад длиной 150 метров. Но по стечению обстоятельств именно в этот момент случился аномальный порыв ветра, и на певицу обрушился целый водопад, компетентно сообщает местная пресса. Однако Мария с честью вышла из положения. Артистка спокойно восприняла долетевшие до себя брызги воды и завершила выступление.

Отметим, что в России весьма неоднозначно относятся к жизнедеятельности Марии Максаковой на Украине. К примеру, журналистка и ведущая Ксения Собчак и вовсе заявила, что оперная дива там никому не нужна. "Жить она привыкла открыто, красиво и ярко, среди множества друзей. Рано или поздно ей захочется общаться, гастролировать, петь и даже, возможно, строить личную жизнь, которая так трагически оборвалась. Конечно, делать это она может не в Киеве, а только в России. Но принять ее Россия сможет только в том случае, если Маша откажется от всех сказанных сгоряча слов и таким образом отречется от своего мужа", – написала в своей заметке Ксения Собчак.