Сыновья Поплавской бились в конвульсиях от геев

"Меня тошнит от голых задниц и женоподобных мужиков, которых мне впихивают под видом высокого искусства", – именно с этой фразы Яны Поплавской начался интернет-бунт. Кто-то поддержал актрису, кто-то набросился на нее и ее детей с угрозами.

"Красная шапочка" призналась, что ненавидит слово "толерантность". По мнению артистки, именно с помощью этого слова манипулируют общественным сознанием.

""Толерантность" для меня – это самый страшный инструмент манипуляции. Под это слово загоняют все. Толерантность сегодня – это синоним вранья, замыливания острых социальных и культурных вопросов. Как только неудобно говорить правду, говорится: "Мы толерантны". А на самом деле это слово делает из общества молчаливый скот. Который начинает всего бояться", – пояснила свою позицию Поплавская.

"Вы не позволите своему ребенку в школьном сочинении писать матерные выражения, и, как цензор, немедленно вычеркнете их. Потому что такие слова – опять же табу. И нет в вас никакой толерантности в подобных вопросах, правда? Потому что есть законы общества, по которым это общество и живет", - уверена актриса.

Яна утверждает, что не в праве учить людей, как жить, но есть книги, в которых написаны абсолютно четкие правила и четкие человеческие законы – Библия, Коран или Тора.

Женщина вспомнила недавний скандал со спектаклем в Эрмитаже и до глубины души возмутилась тем, что современное искусство не знает норм и истинной красоты: "Искусство должно быть прекрасно, это правда. Да, оно проблемно, оно поднимает различные социальные темы. Искусство всегда было в нашей стране иносказательным, особенно во времена застоя. Как сказать тем самым эзоповым языком, как показать ту социальную правду, которая волнует людей? Ну не голой же задницей! Не голым членом! Не выставленным напоказ анальным отверстием!".

Артистка поведала, что свой пост о толерантности написала, абсолютно не рассчитывая на то, что он вызовет такой резонанс в обществе. "Люди писали: "Спасибо вам за то, что вы сказали, спасибо вам за вашу смелость". Ребят, да какая смелость, в чем смелость? Вы помните сказку про голого короля? Дело в том, что страх меняет сознание. Если "это" показывают на столичных сценах, если то, что было не нормой, подсовывают нам под видом нормы, люди начинают бояться, они говорят друг другу: молчи, тебе что, нужны проблемы?", – рассказала звезда.

"За одну ночь с публикации поста огромное количество этих людей организовались в группы, которые стали мне присылать порнографические материалы, писать, что, мягко скажем, займутся оральным сексом с моими сыновьями. И тогда они поймут, что заниматься сексом с мужиками круче, чем с бабами. Два моих сына от бешенства бились в конвульсиях", – цитирует Поплавскую "АиФ".