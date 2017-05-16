Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме

Яна Поплавская рассказала о личной жизни своего сына Клима. Звезда фильма о Красной Шапочке призналась, что впала в шок, когда однажды поняла, что в их доме находится другая женщина.

На тот момент старшему сыну Яны Поплавской Климу было 15-16 лет. "Я обалдела, но не от того, что у моего мальчика есть какие-то отношения с девушкой, а от того, что в дом привели девушку! Собственно говоря, я этого не хочу – я же не знаю, какие планы у моего сына относительно нее. И знакомиться с ней у меня желания нет!" – эмоционально рассказала актриса.

Однако Яна вовремя взяла себя в руки. Она предположила, что сын может быть всерьез влюблен, а ее грубые слова лишь причинят ему боль. " Это его первые шаги в осознании того, что он отрывается от вас, рвет эту пуповину. Рано или поздно, с этой ли девушкой или с другой, но он создаст семью. А представляете, если с этой? А вы с чего начали знакомство – с оскорблений его будущей жены? Может, он жениться уже собрался, приведя ее домой…" – поделилась своими размышлениями Поплавская.

Встретив сына, актриса попыталась внушить ему мысль, что он поставил в неловкое положение ее и ту девушку, которую привел к ним домой. Выслушав ее, Клим заявил, что спал на полу, а девушка оказалась в их квартире потому, что очень далеко живет. Было поздно, и он любезно предложил ей остаться у него.

После той истории Поплавская сделала свои выводы. "Отношения со взрослым ребенком – это уже диалог взрослых людей. Он не будет вашим маленьким ребенком всю жизнь. Хотите этого, не хотите – вы будете вынуждены идти на компромиссы. Или вы его потеряете", – уверена актриса.

По мнению артистки, мать растит сына вовсе не для себя, а для того, чтобы он жил, добился успехов и стал самостоятельной, а не зависимой от родительницы личностью. "Я действительно умею радоваться за детей. Раз он счастлив, я не вправе омрачать это чувство. Значит, эта женщина в данный момент его жизни очень ему нужна, и она ему подходит", – убеждена Поплавская.

Актриса рассказала и о скоропалительном браке Клима. 1 мая он познакомился с девушкой, а уже 1 июля женился на ней. "Да, я была в шоке. Да, на свадебных фотографиях у меня потрясенное лицо. Но я и слова не сказала поперек! Единственный вопрос я ему задала: "Ты уверен?" "Да, мама!" – отчеканил он. И тут я поняла, что обсуждать что-либо бессмысленно", – рассказала Яна

По словам актрисы, они "сразу всей семьей" почувствовали, что этот брак ненадолго, что они разные. Однако Поплавская не стала мешать, положившись на принцип – ты все поймешь, ты все увидишь сам. "Они прожили меньше года…" – цитирует рассказ актрисы сайт Letidor.