Молодой жених о беременности 50-летней Яны Поплавской

Избранник Яны Поплавской, радиоведущий Евгений Яковлев дал откровенное интервью об их частной жизни. Мужчина, который моложе актрисы на 12 лет, рассказал о скорой свадьбе и прокомментировал слухи о беременности Яны.

Сегодня, 28 июня, свой юбилей отмечает популярная актриса Яна Поплавская. Артистке исполнилось 50 лет. К круглой дате Яна подошла с солидным багажом: она успешна в профессии, ведет свою колонку, снимается для ток-шоу, воспитала двух сыновей.

Однако в 2011 году Поплавская развелась с мужем, режиссером Сергеем Гинзбургом, после 25 лет брака. Однако недолго была одна. Сейчас Яна счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 12 лет. Уже два года они живут гражданским браком, но вскоре намерены оформить отношения.

"Мы планируем красивое свадебное торжество, просто надо еще подготовиться. Но это решенный вопрос. И свадебное путешествие тоже будет. Я люблю делать сюрпризы", – рассказал Яковлев.

Влюбленные живут в квартире Яны. С ними в одних апартаментах обитает ее младший сын Никита. По выходным в гости приезжает пятилетняя дочь Яковлева от предыдущего брака. К слову, Евгений тут же оговорился, что развелся вовсе не из-за Яны. И разница в возрасте влюбленных не смущает.

enter; width:100%;"> Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) Фев 27 2017 в 6:21 PST

В интернете появилась информация о том, будто Поплавская ждет ребенка. Яковлев прокомментировал это сообщение. "Нет. Это неправда", – цитирует Евгения Яковлева сайт "Комсомольская правда". Однако мужчина признался, что они мечтают об общих детях.

Журналисты связались и с самой именинницей. Они нашли ее в аэропорту. Поплавская призналась, что ей очень повезло с гражданским мужем. Яна намерена устроить праздник в честь юбилея. "Мы любим собирать друзей. Отметим обязательно, посидим где-нибудь. А подарки – это не столь важно!" – убеждена Яна Поплавская.