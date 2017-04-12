Яна Поплавская нарочно создает проблемы сыновьям

Знаменитая актриса Яна Поплавская в своем блоге поделилась размышлениями на тему инфантильных людей. Чтобы ее сыновья оставались Мужчинами с большой буквы, строгая мама заставляет их мыть санузлы и нарочно создает им проблемы.

По мнению Поплавской, безусловная любовь и чрезмерная забота родителей вредят ребенку. "Говорят, что любовью испортить нельзя. Я тоже раньше так думала. Но вот абсолютно честно на примере своих сыновей и детей друзей вижу, что можно!" – заверила опытная Яна, занимающаяся преподаванием в институтах и частной школе уже 12 лет.

За долгие годы работы в учебных заведениях актриса не раз наблюдала случаи, когда излишняя забота родителей вредила их отпрыскам. "Этой любовью мы детей обездвиживаем, – считает Поплавская. – Мы ограждаем сыновей и дочерей от очень многих вещей – нам кажется: да ладно, ребенок еще не вырос, не окреп… Мы даем им хорошее образование, возможность обучаться, хорошо их одеваем. И вроде бы дети наши становятся социализированными, они начитаны… Но тут происходит другая история – дети становятся безумно инфантильными".

Бывает так, что родители отдают своим великовозрастным детям собственные большие квартиры. "А сами довольствуются маленькой студией и принципом "мне-то немного надо, а вот ему тяжело". Это продолжается до конца жизни. Это как раз о том, что безусловная любовь и желание решать за своего ребенка любые проблемы, начиная со школьной скамьи, обездвиживает детей", – подчеркнула артистка.

Актрису пугают своей гиперопекой и экзальтацией некоторые мамы мальчиков. "Из-за этого потом возникают страшные проблемы. У мальчиков не складывается личная жизнь, потому что они рассчитывают на то, что женщина, находящаяся рядом, им должна. Большинство мужчин почему-то априори считают, что женская половина населения – это некий фундамент, который специально кладут под них", – иронизирует Поплавская.

Актриса убеждена, что это мужчина должен заботиться о женщине, так как именно это изначально было его функцией. У Яны есть два сына – Клим и Никита. Чтобы они выросли настоящими мужчинами, Поплавская давно уже создает им искусственные проблемы.

"Например, говорила, что ни у меня, ни у няни нет возможности сходить в магазин за продуктами, а потому ребятам необходимо купить по списку еды. Я никогда в жизни (за исключением моментов, когда сыновей не было рядом) не поднимала и не носила сумки – даже до машины", – объяснила строгая и мудрая мама.

Яна приучила своих отпрысков к домашнему труду. "Однажды мой младший сын Никита сказал: "А почему я должен убирать в своей в комнате? Придет няня и уберет, ведь ты же ей за это деньги платишь!" Я обалдела, но сказала ему: "Дорогой, няня с тобой находится для того, чтобы вы с ней общались. А деньги она получает потому, что у нее такая прекрасная работа. Но если ты забыл, что няня тоже девочка, а не мальчик, и ты считаешь, что она должна убирать, когда ты лежишь попой кверху, этого не будет никогда!" В итоге мои сыновья, вне зависимости от людей, которые приходят убирать к нам или не приходят, моют полы, санузлы, выносят мусор", – рассказала Поплавская в своем блоге на сайте Letidor.ru.

Установка у Яны всегда одна – самую тяжелую и грязную работу по дому должен выполнять мужчина. "Потому что если он перекладывает это на женщину, то таким образом он женщину сносит с пьедестала", – аргументировала актриса. Она всегда благодарит своих сыновей за помощь.

"Всегда отмечаю, что они – настоящие мужчины. Клим и Никита потрясающе готовят и умеют печь, – не без гордости сообщила Поплавская. – Я научила их всему, потому что очень много времени проводила на съемочных площадках, а после смены в 12-15 часов сил не было ни на что. Мы договаривались следующим образом: хозяин в доме тот и тот заботится о семье, кто раньше приходит домой. Я научила их всему, потому что мне не лень учить".