Известный певец в психбольнице в тяжелом состоянии

Максим Бурматов попал в психиатрическую клинику. Причем состояние известного исполнителя тяжелое.

Согласно сообщениям СМИ, Максим Бурматов находится в одно из московских психиатрических клиник. Его состояние оценивается как тяжелое. Он находится под постоянным присмотром врачей. При этом медики не дают никаких прогнозов по поводу сроков лечения, сообщает Eg.RU.

За прошедшие полгода артиста несколько раз спасали от смерти: Бурматов дважды совершал попытки покончить с собой, после которых лежал в реанимации долгое время, где медицинский персонал возвращал его с того света. После улучшения состояния, его перевели в стационарное отделение больницы для восстановления здоровья.

Напомним, ученик Сергея Пенкина, певец и композитор Максим Бурматов серьезно пострадал в страшной аварии в Таиланде в конце прошлого года. Представитель Максима Ольга Бубненкова отправила в Dni.Ru письмо, в котором рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказался молодой талантливый исполнитель. "Случилась сильная беда с артистом – Максимом Бурматовым. Максим с другом попали в ДТП со смертельным исходом. Друг Максима Роман Мелехин скончался почти сразу в больнице, Максим серьезно пострадал и находится в больнице в Пхукете", – сообщила Ольга.

Публикация от ��️МАКСИМ БУРМАТОВ (@burmatov) Дек 17 2016 в 7:24 PST

После возвращения в Россию Максим Бурматов проходил долгое лечение в столичных клиниках, Минске, где перенес несколько сложнейших операций и прошел курс реабилитации. Когда уже все физические травмы были вылечены, Максим Бурматов начал восстанавливать психическое состояние после страшной трагедии. Однако это у него пока плохо выходит.