Вайкуле не смогла родить из-за болезни

Легендарная исполнительница Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Артистка рассказала, почему так и не стала матерью.

Лайма Вайкуле является одной из самых стильных и самобытных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе. Артистка невероятно популярна, о чем свидетельствует организованный ею в Юрмале музыкальный фестиваль "Рандеву", на который неизменно съезжается множество знаменитостей. Не секрет, что ради успеха Вайкуле многим пожертвовала, в том числе – ребенком.

Когда-то, на заре карьеры, Лайма сделала аборт, чтобы не мешать своей набирающей обороты популярности. Потом Вайкуле очень хотела завести ребенка, но ее возлюбленный Андрей Латковский был решительно против такого ответственного шага, считая его несвоевременным. В итоге, сейчас Лайма и Андрей бездетны.

"Мне кажется, у Андрея нет и никогда не было этого желания – иметь ребенка, и потом, когда, может быть, и он захотел, уже было поздно, уже было здоровье не то, уже была моя болезнь", – цитирует популярную исполнительницу журнал ОК! А еще крестный отец Вайкуле выступил против искусственных способов зачатия.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Авг 20 2016 в 4:47 PDT

Интересно, что, несмотря на 40-летнюю совместную жизнь, Вайкуле и Латковский так официально и не оформили отношения. "Мне всегда нужна была свобода", – объяснила артистка. Кроме того, Лайма подчеркнула, что никогда не говорила Андрею, что любит его.

Напомним, Лайма Вайкуле и Андрей Латковский встретились, когда будущей артистке было всего 16 лет. Андрей тогда играл на бас-гитаре на одной из рижских дискотек. Долгие годы они жили в гражданском браке и только пять лет назад пара тайно обвенчалась в Америке. "Это была инициатива Андрея. Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме. Сделали это шутки ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди", – высказалась по этому поводу Вайкуле в недавнем интервью.