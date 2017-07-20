Любовница Тарасова показала сына

Модель Анастасия Костенко опубликовала трогательный кадр на своей страничке в Instagram. Возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова получила множество одобрительных отзывов.

Анастасия Костенко стала крестной матерью. В Stories приложения Instagram темноволосая красотка опубликовала кадр, на котором запечатлена держащей на руках малыша. "С днем рождения, мой крестник", – коротко подписала снимок Костенко. На фото Анастасия запечатлена в пальто нежно-розового цвета и с платком на голове приглушенных оттенков.

Публикация манекенщицы вызвала восторженную реакцию у ее фанатов. Подписчики наперебой стали умиляться кадром и желать Анастасии побыстрее родить Дмитрию такого же "сладкого" малыша. Отметим, что в недавнем интервью Костенко признавалась. что уже готова стать матерью."Это будет точно желанный в моей жизни момент", – уточнила Костенко. Она добавила, что не собирается делать из семейной жизни шоу. Судя по всему, именно поэтому скандальные подробности романа модели и футболиста так редко становятся достоянием общественности.

Семья является для нее приоритетом. "Все привыкли к шоу и хотят его дальше получать, но этого не должно быть. Никогда. Дом – это святая обитель", – заявила Костенко. Она добавила, что в этом отношении их взгляды с Тарасовым сходятся.

Кстати, недавно влюбленные отметили шесть месяцев отношений. "Праздничный ужин с моей любимой😊 спасибо за прекрасные шесть месяцев #ужин#отдых#любовь", – написал под снимком Тарасов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.). Подписчики футболиста тут же сопоставили даты, и припомнили Тарасову, что ровно полгода назад 30 декабря он официально развелся со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой. В интернете не утихают слухи о том, что именно привлекательная модель стала причиной разрыва Дмитрия и Ольги.