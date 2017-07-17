Любовница Тарасова похожа на бабушку

Любовница футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила, что отчасти похожа на свою бабушку. Фотодоказательство вторая вице-мисс Россия 2014 года выложила в раздел Stories в Instagram.

На черно-белом ретро-снимке можно рассмотреть родственницу Анастасии. "Что-то и от моей любимой бабушки взяла (made in USSR)", – подписала фотографию модель.

Подписчики Костенко сравнили эффектную женщину с секс-символом мирового кино Софи Лорен и отметили, что с итальянкой у нее гораздо больше сходства, чем с Анастасией. Может, из-за прически, может, из-за модных тогда бровей-ниточек.

У возлюбленной Тарасова, если сравнивать ее с бабушкой, брови густые, а волосы прямые и длинные. Возможно, она унаследовала ее пышные губы и форму носа. Однако были и те, кто согласились с Костенко, мол, она с родственницей просто одно лицо.

Отметим, что красотка заняла прочное место в жизни бывшего мужа Ольги Бузовой. Многие думали, что это очередная интрижка Дмитрия Тарасова, но недавно влюбленные отметили полгода совместной жизни, съездив в Дубай.

Спортсмен обозначил серьезность намерений в самом начале отношений. Через пару месяцев он предложил Анастасии жить вместе, а позже познакомил с дочкой от первого брака. Судя по всему, мама футболиста положительно относится к его новой избраннице, так как улыбается на совместных с ней фото.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июл 9 2017 в 10:55 PDT

Напомним, Дмитрий не устает радовать любимую подарками – например, недавно купил ей роскошный автомобиль. Однако некоторые поклонники футболиста до сих пор не могут простить ему развод с телеведущей Ольгой Бузовой и считают его отношения с моделью несерьезными.