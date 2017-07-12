Любовнице Тарасова приписали новое шокирующее фото

В Сети "всплыл" новый компромат, который упорно приписывают возлюбленной футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Речь идет о весьма пикантной фотографии.

В интернете развернулась жаркая полемика, поводом для которой послужила фотография. На снимке некая девушка запечатлена сидящей за компьютером. На стройной брюнетке, сфотографированной со спины, нет ничего, кроме белоснежных трусиков.

При этом девушка играет в популярную онлайн-игру Dota 2. По всей видимости, для поддержания куража, красотке помогают бокал с темным содержимым и бутылка вина. Суть снимка в том, что некоторые пользователи Сети уверены, что на фотографии запечатлена Анастасия Костенко, возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова.

На резонный вопрос, как это блогеры определили, что за компьютером сидит именно любовница спортсмена, у них есть ответ. Внимательные пользователи разглядели на спине обнаженной брюнетки родинку, которую нашли на том же месте и у Анастасии Костенко.

Публикация от Nataha s Butovo�� t_killah (@natahasbutovo) Июл 5 2017 в 7:16 PDT

Разумеется, журналисты подхватили информацию о компромате на избранницу Дмитрия Тарасова. Однако представители СМИ не могут утверждать (в отличие от явных хейтеров Костенко), что на пикантной фотографии запечатлена именно Анастасия. Сама же девушка пока никак не прокомментировала шумиху.

Отметим, что ранее в Сети уже "всплывало" якобы "голое" фото Костенко. Причем девушка весьма негативно восприняла эту информацию. Анастасия даже намекнула, что готова судиться с изданием, которое обнародовало снимок.

С тех пор, как Дмитрий Тарасов расстался с ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2", певицей, дизайнером, актрисой Ольгой Бузовой, на Анастасию Костенко регулярно выливаются помои. Это делают ярые поклонники Бузовой. Они комментируют фотографии Анастасии и Дмитрия на их страничках в социальных сетях. Что в итоге заставило Костенко запретить подписчикам оставлять свои отзывы на ее публикации.