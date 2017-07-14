Пуговка из "Папиных дочек" восхитила женственной фигурой

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова взволновала поклонников. 15-летняя актриса, игравшая Пуговку, снялась в бикини, восхитив подписчиков своими формами.

"А девочка созрела", – присвистнули пользователи Сети, любуясь женственной, красивой, счастливо улыбающейся Екатериной. Старшова позирует на солнечном пляже в Каталонии.

Журналисты выяснили, что в жаркую Испанию артистка, спортсменка и танцовщица отправилась отдыхать, после того как успешно окончила девятый класс школы. Сопровождает красотку ее парень, фото с которым она тоже уже делилась в Instagram.

"Всем пляжного настроения", – от всего сердца пожелала соотечественникам Екатерина, зная, что это сейчас для многих необходимо, ведь с летом в 2017 году россиянам не повезло.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 14 2017 в 10:10 PDT

Подписчики оценили женственные формы актрисы и кубики на прессе. "Пуговка выросла", "Катя. Ты стала очень красивой чтоб не сглазить", "Фигура 🌺 Шикарная 💕", "Обалдеть можно, так быстро выросла", "Пуговка уже не та😊", "Женственная и прекрасная", – изумились комментаторы.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 14 2017 в 10:11 PDT

Напомним, на роль Пуговки (Полины Васнецовой) Екатерина Старшова была утверждена в возрасте шести лет. Яркую и артистичную девочку после съемок в ситкоме долгое время приглашали на съемки самого разного плана – от рекламы до популярных телепрограмм. Совсем недавно 15-летняя Катя приняла участие в известном проекте "Танцы со звездами", а также заняла второе место в международном шоу танцев на льду в Париже.