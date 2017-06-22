Стилист Александр Тодчук разнес актрис на красной дорожке

Насколько модно выглядели звезды на закрытии главного кинофестиваля страны? Дать оценку нарядам представительниц шоу-бизнеса взялся эксперт Dni.ru Александр Тодчук.

Церемония закрытия кинофестиваля "Кинотавр-2017" получилась не менее яркой, чем его открытие. Звезды в очередной раз продемонстрировали свои наряды. Кто-то выделился роскошным вечерним туалетом, а чей-то внешний вид оказался менее удачным. Dni.Ru попросили парикмахера, стилиста и основателя сети студий красоты Александра Тодчука оценить знаменитостей на красной ковровой дорожке.





Очень стильная девушка – Люба Аксенова. Отличный чокер, отличная прическа, отличные серьги. Единственное, что изменил бы, – это сумку. Сюда больше подойдет небольшой клатч на ремешке через плечо.







Очень люблю Екатерину Шпица, но, к сожалению, мне не нравится прическа, которая сделана к этому платью. Более собранные волосы, какое-то стильное украшение подчеркнули бы красоту этого наряда. А здесь получается надуманная прическа относительно свободного платья. Похоже, будто она замоталась в какой-то кусочек ткани.







Тяга к объемным волосам у российских женщин неистребима. К этому платью Анны Меликян мне хотелось бы сделать прическу в стиле амазонок. Само платье навеяно именно этой темой. Наряд замечательный, фигура прекрасная, но прическа не дополняет этот комплект, а, скорее, упрощает.

Прическа и макияж Инги Оболдиной – супер. Идея была очень неплохая, но посадка костюма немножко подкачала. Слишком объемная баска и плохо сидящий в области талии жакет. Идею загубили. Актриса могла быть прекраснее в подобном наряде, если бы он был посажен более удачно.







Иина Горбачева выглядит на высшем уровне! Брюки – бомба. Прическа – вау. Макияж – супер. Вместо клатча розовый айфон смотрится очень даже стильно. Мне нравится.

Прекрасный цвет платья, удачное сочетание с желтой сумкой. Но мне кажется, что этот наряд укрупнил Олесю Судзиловскую. Она фигуристая, вытянутая, породистая красавица, а это платье сделало ее приземистее и крупнее.