Пельш пожертвовал здоровьем ради Эрнста

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш 5 июня отмечает 50-летие. Dni.Ru поздравили артиста и узнали, как он проводит этот день.

"У нас сегодня закрытый пресс-показ нового фильма, над которым три года велась работа. Называется кинокартина "Ген высоты, или Как пройти на Эверест". Мы его показываем для ограниченного круга зрителей. Утром Эрнст сообщил мне, что в июне это кино уже выйдет в эфир. Так что мы на работе", – заявил Пельш.

Телеведущий рассказал, что история создания фильма оказалась не менее увлекательной и полной драматизма, чем сам сюжет: "Мы попали под землетрясение, потратили все деньги, вернулись в Москву нищими, потом нашли новых спонсоров, новую поддержку и вновь приступили к работе. Завершили съемки триумфальным восхождением на вершину Эвереста".

Публикация от Валдис Пельш (@pelshtv) Мар 17 2016 в 9:38 PDT

По словам шоумена, эта работа очень важна для него, поэтому предпремьерный показ станет лучшим подарком на юбилей. Артист также вспомнил песню Игоря Николаева и согласился, что день рождения – грустный праздник. А заодно признался, что давно его не отмечает.

Фильм "Ген высоты, или Как пройти на Эверест" повествует о технологиях покорения самой внушительной точки планеты. Съемочная группа работала на высоте восьми тысяч метров. Пельш поднялся до отметки шесть километров. Это помогло вжиться в роль альпиниста и прочувствовать все сложности, пояснил телеведущий.

Публикация от Валдис Пельш (@pelshtv) Июн 5 2016 в 11:58 PDT

Актеров одолевала горная болезнь. Многие мучились от недостатка воздуха: просыпались по ночам в панических атаках и с затрудненным дыханием. Некоторые страдали от носовых кровоизлияний, тошноты и головных болей. Однако все эти серьезные жертвы здоровьем ради фильма для телекомпании Эрнста оправдали результат проделанной работы, заверил Пельш.