Юморист Лукинский рассказал об измене

Николай Лукинский познакомился с будущей супругой Ириной более 50 лет назад и сразу понял, что эта встреча станет судьбоносной. Популярный комик посвятил поклонников в тайны супружеской жизни.

Николай Лукинский признался телеведущей Юлии Меньшовой, что влюбился в Ирину еще в первом классе новосибирской школы. После выпускного девушка вместе с родителями переехала в Смоленск.

Через несколько лет будущий артист последовал за дамой сердца. Увидевшись вновь, молодые люди больше не расставались. Они поженились в 1980 году. Юморист души не чает в супруге и, как утверждает Ирина, до сих пор задаривает ее цветами.

"Конечно, я вижу красивых женщин. Я же не слепой, слава Богу! Но моя – самая красивая для меня, – восторгается любимой Лукинский. – Как возможно изменить жене? А внукам? А дочерям? Совесть же потом заест, ты спать не будешь. Это подлость просто".

По мнению артиста, верность – главный секрет сохранения любви. "Не надо расточаться направо и налево, не надо делить любовь или отнимать. Надо трепетно ее хранить двум людям. Есть я, есть она, а между нами – любовь. Должен быть цемент, который держит эту крепость под названием любовь. Верность и есть тот цемент", – уверен Лукинский.

Стоит отметить, что Николай с детства любил шутить. После окончания Московского энергетического института он попробовал себя в качестве лицедея. Сначала были роли второго плана, иногда и вовсе закадровые, но однажды будущую звезду заметил Леон Измайлов и взял в свой театр. Это и была отправная точка в карьере юмориста.