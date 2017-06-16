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Артист "Аншлага" рассказал о чернокожем внуке

Николай Лукинский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Николай Лукинский рассказал о личной жизни. Оказывается, год назад дочь подарила ему чернокожего внука.
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Николай Лукинский прославился благодаря номеру, в котором изображает чернокожего студента из Зимбабве, приехавшего в Россию учиться. Его коронная фраза: "С Новым годом, пошоль на фиг" стала крылатой. Однако мало кто знает, что это выступление не только подарило Лукинскому любовь всей страны, но и отразилось на его личной жизни.

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Старшая дочь Николая Ольга подарила ему чернокожего внука. "Она долго училась, получила три высших образования. Потом уехала жить в Испанию, в Барселону, нашла там работу и только после этого стала строить свою личную жизнь. Вы знаете, по иронии судьбы наш зять – африканец и внук у нас чернокожий. Назвали его Кристофером. Мне все говорят, что я доигрался со своим номером про черного студента!" – рассказал Лукинский.

Николай не возражал против брака дочери с африканцем. "Самое главное, что между ними любовь, это я вижу! Да и еще Манделла, так зовут нашего зятя, очень образованный молодой человек, знает три языка, спортсмен, иногда подрабатывает моделью. У них с моей дочерью уже есть своя квартира в Барселоне. И говорят же, что в интернациональных семьях рождаются гениальные дети! Поэтому мы рады их союзу", – цитирует юмориста "Собеседник".

К слову, сам Лукинский уже 37 лет счастлив с браке с женой Ириной. По словам артиста, главное в семейной жизни – верность. "Когда есть верность, то чувства не выходят за рамки семьи. Я, конечно, вижу красивых женщин вокруг. Да все, наверное, красивые. Но у меня есть одна, и мне другой не надо", – объяснил артист.

По мнению Николая, еще очень важно, когда брак скреплен на небесах. "Вот мы с женой повенчались через 18 лет после свадьбы. Так я вам хочу сказать, что отношения после того, как вы их доверяете Богу, становятся намного крепче. Если до венчания между нами с Ириной были какие-то ссоры, недопонимания, то после они сразу же исчезли! А если и возникают некоторые бытовые разногласия, я просто могу подойти к жене, обнять, поцеловать. Она поплачет на моем плече – и вся обида тут же проходит. Все восхищаются нашим браком и называют его необычным. А я вам скажу, что именно такими должны быть все браки! Поэтому своим дочерям я такого же желаю и учу их этому на своем примере!" – заключил Николай Лукинский.

Автор: Наталья Аряева16 июня 2017, 12:20

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