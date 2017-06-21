Макарова подняли на смех из-за макияжа

Известный актер Алексей Макаров появился перед своими подписчиками в Instagram в необычном образе. Придя в себя от изумления, пользователи Сети принялись хохотать из-за накрашенных глаз и губ 45-летнего артиста.

На снимке Алексей позирует в женском парике. Его лоб скрыт под челкой, а овал лица выглядит изящнее, чем обычно, благодаря стильному, который год не выходящему из моды каре.

Глаза Макарова выглядят особенно пронзительно из-за подводки и теней, нанесенных в технике Smoky Eyes. На губах актера видна ярко-красная помада. В целом, по мнению большинства высказавшихся, из Алексея получилась весьма привлекательная женщина.

Чтобы акулы пера не написали, к примеру, про смену пола, артист сразу предупредил, что это всего лишь пробы грима для нового проекта. "Видимо что-то пошло не так", – пошутил Макаров, добавив говорящие хештеги #поборивсебестрах и #явночтотоупотребляют.

Комментаторы смеялись до колик и не жалели комплиментов для "красотки". Вероятно, столько лестных слов Макаров в свой адрес еще не слышал. "Роковуха!)", "Хороша Чертовка! 😅😅😅", "Красавишна😍", "Роковая блондинка 😂😂", "Масянька😂", "😅😅😅😅 огонь)))", "Прэээльлесть", – умиляются россияне.

enter; width:100%;"> Публикация от Алексей Макаров (@makarov_alexey_) Июн 21 2017 в 7:13 PDT

Другие отметили, что в мужском варианте Алексею однозначно лучше."Усталая училка", "Какой носссс)))) хорошо что не девочка родилась а мальчик 😃", "Жизнь видать помотала;-)", "Носик большеват", "Видавшая виды блондинка) уставшая 😆", "Да..... Уж.......Тут не скажешь:,,А ДЕВКОЙ БЫЛ БЫ КРАШЕ....."😂😂😂", – потешаются комментаторы.

Отметим, что настоящий бум перевоплощений звездных мужчин в женщин и наоборот произошел в России после победы певицы с бородой Кончиты Вурст на "Евровидении". Артистки и телеведущие стали клеить и рисовать себе волосы на лице, а представители сильного пола – позировать в париках и с помадой на губах.