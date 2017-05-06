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Певица Настя Каменских сильно изменилась после юбилея

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Популярная певица Настя Каменских решила встретить свой 30-летний юбилей в новом образе. Поклонники по достоинству оценили изменения во внешности исполнительницы и признались, что узнать ее на фото было довольно трудно.

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Настя Каменских не стала скрывать, что встречает свой 30-й день рождения. Наоборот, она выставила на всеобщее обозрение внушительных размеров торт, на котором цифра 30 заняла заметное место. Впрочем, всеобщее внимание привлекло не кулинарное изделия или какие-либо элементы его украшения, а сама певица.

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И в подобном распределении зрительского внимания нет ничего удивительного, ведь отпраздновать юбилей певица решила в новом светлом образе. Создала его Настя Каменских белоснежными брюками, белым двубортным пиджаком и широким чокером того же цвета. Довершила образ новая прическа, из-за которой поклонники не сразу признали певицу.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

"Не узнать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – честно признался один из ее поклонников. "Настя , ето ТИ ?????? Я тебя не сразу узнала !!", – не стала скрывать своего удивления другая подписчица. Некоторые из них стали обсуждать, на кого из звезд стала похожа Настя Каменских. Кто-то отметил схожесть с певицей Inna, кто-то – с украинской исполнительницей Джамалой.

 

 

Впрочем, большинство фанатов решили не изводить себя поиском аналогий, а просто выразили свое восхищение. "Шикарная!", "Похорошела Настя))", "Образ супер!", "Очень необычный образ для Насти. Супер", – заметили они.

Не забыли комментаторы поздравить Настю Каменских с днем рождения. "С Днем рождения !С совершеннолетием ,🎶⛧🌷🌹🎂ваи не 30, а 18 и 144 месяца 😉", – предложил ловкую схему ухода от 30-летнего возраста один из ее поклонников. Впрочем, для многих подписчиков Instagram Насти каменских она стала живым доказательством того, что цифры в паспорте не играют никакой роли: главное – это то, на сколько человек себя ощущает и как он при этом выглядит. И с этим проблем у певицы явно нет.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2017, 12:24

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