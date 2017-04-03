Министр довел Голубкину до истерики в самолете

Известная актриса Лариса Голубкина дала откровенное интервью Юлии Меньшовой в шоу "Наедине со всеми". Вдова Андрея Миронова вспомнила скандал на съемках "Освобождения" и последовавшую за ним истерику в самолете.

В легендарной киноэпопее из пяти фильмов о Второй мировой войне, снятой режиссером Юрием Озеровым, Голубкина сыграла медсестру Зою. В один из съемочных дней актрисе предложили сняться без одежды.

"Я там легла костьми. Там был такой скандал! – с улыбкой вспоминает Лариса. – Меня попросили войти в воду обнаженной. Я сказала: "Никогда! Только в купальнике". Однако Озеров не собирался сдаваться. Он даже подумывал взять дублершу на эту откровенную сцену, но Голубкина и тут запротестовала. "Никогда в жизни! Вы не найдете такую фигуру!" – эмоционально убеждала Юрия Лариса. Находчивый режиссер попросил эффектную брюнетку доказать это и продемонстрировать тело, но она была непреклонна.

Тогда строптивой, стыдливой артистке пообещали доплатить 50 рублей, но она категорически отказалась оголяться перед камерой. "И правильно сделала! Когда летела в самолете в Париж на премьеру этого фильма с министром нашего кино Владимиром Баскаковым, он мне один вопрос задает, второй... Я говорю: "Вот скажите мне, пожалуйста, если бы я в "Освобождении" в это озеро вошла голой и проплыла голой... А после этого ко мне подошел бы Олялин и накинул шинель на плечи..." А он говорит: "Мы бы это вырезали". Это 70-е годы. Со мной была истерика просто", – от души смеется Голубкина.

Звезда "Гусарской баллады" рассказала и о том, что в молодости долгое время игнорировала ухаживания мужчин. Даже легендарный Андрей Миронов четырежды предлагал ей руку и сердце. После смерти актера в их доме осталось так же, как и при нем. В кабинет мужа Лариса до сих пор никого не пускает. На данном жизненном этапе артистка играет в театре, выступает с концертами и проводит время с внуками, которых обожает.