Голубкина о зависти и исступлении Гурченко

Лариса Голубкина считает, что мало сыграла ролей исключительно из-за зависти. По словам артистки, ее коллега Людмила Гурченко и вовсе доводила себя до исступления.

Лариса Голубкина призналась, что у нее много историй, причиной которых была чья-то зависть. Однако, по словам актрисы, ее спасало то, что она старалась не обращать на это внимания. Но не все реагировали, как она. "Вот Людмила Гурченко доводила себя до исступления. Почему ее не снимают?! Да многих не снимали. Слава Тихонов одиннадцать лет сидел, его не снимали. Многих сначала снимали, а потом раз – и перестали. Что, из-за этого сходить с ума? Я радовалась тому, что у меня было. Поездки по миру – это же прекрасно!" – цитируют Голубкину "7 Дней".

Актриса рассказала о том, как в Бейруте познакомилась с местным миллионером Тони Асуадом. У них сложились чудесные, исключительно дружеские отношения, и Голубкина пригласила его в Москву. Он немедленно отозвался, но Голубкиной негде было его принимать, и ее выручила педагог по вокалу Мария Максакова, предоставив свою квартиру. Вечер прошел великолепно.

"Тони Асуада я больше никогда не видела. Через много лет узнала, что он часто приезжал в Москву и все пытался меня найти. Мне об этом рассказала моя приятельница, которая работала в "Интуристе". Я спросила ее: "А почему же вы не сказали, что я служу в Театре Советской Армии, и не дали ему мой телефон?" В то время у меня уже была своя квартира, телефон изменился… Но все мои "подружки" молчали. Завистливые бабенки…" – отметила актриса.

По словам Голубкиной, одна ведущая актриса театра не захотела, чтобы она летела в Париж и всячески препятствовала этому. Однако Лариса все равно смогла покинуть страну. "Я благодарю жизнь за то, что у меня есть, и не переживаю из-за того, чего нет", – заключила Лариса Голубкина.