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Кучера наорал на украинских пограничников

Оскар Кучера. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Оскар Кучера был задержан на границе Украины вместе с Еленой Воробей. И если юмористку так и не впустили в страну, то актеру, накричавшему на обидчиков, повезло больше: он выступил перед киевскими зрителями.
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Кучера и Воробей задействованы в одном спектакле. Елену в Киев так и не впустили, объяснив это тем, что она выступала в Крыму. Оскара задержали на несколько часов на границе по другой причине.

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"Сказали, из-за того, что сыграл в фильме "Французский шпион", украинцы думают, что я играл Путина. Пишут они в своих соцсетях, что это я там сыграл образ Путина: "Ему здесь делать нечего", – негодует Кучера.

Актера удерживали на границе около шести часов. В какой-то момент у Оскара не выдержали нервы, и он повысил голос. "Мне было дико неприятно. Я уже орал, отдайте паспорт, улечу на фиг, ничего не надо, – вспоминает Кучера. – Но мне жалко было зрителей – мы же к людям прилетели, не к политическим властям".

После долгих разбирательств артиста пустили в Киев, а вот его коллеге, юмористке Елене Воробей, пришлось возвращаться домой. Спектакль прошел без любимой народом актрисы.

"У нее не было замены, но я придумал ход, с которым все можно сделать. За пару минут до начала спектакля. Придумал, что будем играть, как на репетициях, когда артиста нет – будем рассказывать, вот, она выходит, она это делает…. Подумали, будем рассказывать. Когда нужно было это делать, Мишка Полицеймако схватил шапку, в которой она играет, начал изображать Лену, все по очереди играли за Лену – зал лежал просто", – цитирует Кучеру сайт Life.ru.

Позже Оскар поделился своими эмоциями с поклонниками в Instagram. "Вернулись из Киева... Лену Воробей депортировали после 12 часов держания в аэропорту. Меня продержали на границе почти 6 часов без объяснения причины... Я не был в Крыму, но мне рассказали, что фильм "Французский шпион " в котором мне довелось сыграть главную роль в Украине запрещен. Т.к. по мнению свидомых я в нем играю самого Путина.... смешно.... Спектакль состоялся. Несмотря на то, что перед театром стояли хлопчики с плакатами "Кучера Полицеймако Геть"! Орали приходящим, что если вы туда пойдете, то вы предатели родины! А зритель проходил и посылал их...))", – рассказал актер.

Люди тепло приняли постановку. "Мы играли Без Лены Воробей, несмотря на то, что у нее одна из главных ролей)) Мне подумалось, что мы в отсутствии артистки просто будем рассказывать своими словами что происходит в сцене! Как бы играя сцену с ней, но без нее) это я и предложил партнерам! Ребята приняли мое предложение и мы начали... Язык немеет, ладони мокрые, мы не понимали как оно пойдет... но тут в момент, когда Анна Невская должна была начать рассказывать сцену с Леной, на площадку выскочил Михаил Полицеймако в шапке Лены Воробей и начал импровизировать изображая Ее героиню! Зал сложился пополам как и я за кулисами))))) А дальше мы все подхватили эту игру и начали в свободное от своих выходов время выбегать в Лениной шапочке на сцену и играть за нее)))) 2 часа гомерического хохота в зале, да и что там греха таить – на сцене порой тоже)))) "Кололи" друг друга от души)))) Я люблю этот спектакль! Но вчера в Киеве, мы, несмотря на отсутствие сна, по-настоящему получили удовольствие!" – признался Кучера.

Свое сообщение артист завершил в позитивном ключе. "Я обожаю своих партнеров!!! И я в восторге от Украинского зрителя, который устал от всей этой политической бодяги и помог нам своей поддержкой сделать прекрасную работу! Спасибо!!!! Всем кто пришел! Спасибо, что никто не ушел! Полный зал и не аплодисменты, а овации!))) – констатировал Оскар. – И до новых встреч! А всем кто пишет гадости про то, что не надо туда ездить, зачем мы туда поперлись, ***** мы там нужны.... я скажу одно – мне вас жаль.... как жалеют больных... но лечить вас мне точно не хочется. Горите в своем аду сами.)"

Напомним, ранее украинские власти объяснили, почему задержали Елену Воробей в аэропорту Киева. Оказалось, что она, как и многострадальная представительница России на "Евровидении-2017" Юлия Самойлова, выступала в Крыму. Руководитель Совета гражданской безопасности Украины Марк Гордиенко объяснил взволнованной общественности, почему российской юмористке запретили въезд на территорию страны. Причиной задержания звезды стало ее посещение Крыма.

"Наши пограничники в Киеве не пустили в Украину Елену Воробей, – сообщил Гордиенко на своей странице в Facebook. – Она сначала придуривалась и говорила, что в Крыму она вообще никогда не выступала, потом начала угрожать нашим ребятам, что засудит их за потерянное бабло. РГБ подтвердило нашим погранцам, что у нас есть все данные на Воробей, и мы с удовольствием тоже посудимся".

Автор: Иннокентий Звездинский3 апреля 2017, 12:02

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