Воробей постигла участь Самойловой

Украинские власти объяснили, почему задержали известную актрису Елену Воробей в аэропорту Киева. Выяснилось, что она, как и многострадальная представительница России на "Евровидении-2017" Юлия Самойлова, выступала в Крыму.

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