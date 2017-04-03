Воробей постигла участь Самойловой
Елена прилетела в Киев, чтобы выйти на сцену "Октябрьского дворца" в премьерном спектакле "Джекпот с доставкой на дом". Однако сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали актрису в аэропорту "Борисполь". Воробей пожаловалась, что ей пришлось ждать четыре часа без воды.
Руководитель Совета гражданской безопасности Украины Марк Гордиенко объяснил взволнованной общественности, почему российской юмористке запретили въезд на территорию страны. Оказалось, причиной задержания звезды стало ее посещение Крыма.
"Наши пограничники в Киеве не пустили в Украину Елену Воробей, – сообщил Гордиенко на своей странице в Facebook. – Она сначала придуривалась и говорила, что в Крыму она вообще никогда не выступала, потом начала угрожать нашим ребятам, что засудит их за потерянное бабло. РГБ подтвердило нашим погранцам, что у нас есть все данные на Воробей, и мы с удовольствием тоже посудимся".
Марк в своем сообщении порекомендовал Елене вместо Украины "лететь на Камчатку или в Сибирь". А еще Гордиенко посоветовал арестовывать российских артистов на 15 суток.
К слову, вместе с Воробей на Украину не пустили еще и ее коллегу Оскара Кучеру. В социальной сети Instagram юмористка рассказала о своем отношении к решениям властей Украины. "Сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история. Не выпустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру, – поделилась переживаниями актриса. – Закон о том, кто может въезжать на Украину, а кто нет, очень напоминает мне позорную берлинскую стену и палестино-израильские отношения".
Напомним, ранее из-за посещения Крыма пострадала представительница России на "Евровидении-2017" Юлия Самойлова. 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезд в страну на три года. Причиной ее недопуска было названо выступление артистки в Крыму. При этом в Киеве свободно проходят концерты других коллективов, открыто выступавших на территории полуострова.
Киев настаивает на том, что Самойлову должны заменить на другого артиста. Позицию властей в очередной раз озвучил вице-премьер-министр страны Вячеслав Кириленко. Чиновник выразил мнение, что принять участие в "Евровидении" сможет любой исполнитель, не нарушавший законодательство Украины. "И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна – член Европейского вещательного союза", – заявил Кириленко.
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