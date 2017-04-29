Актриса Вуличенко тайно вышла замуж

Звезда российских фильмов и телесериалов Екатерина Вуличенко вышла замуж во второй раз. Дата и место церемонии бракосочетания держались в секрете от общественности.

Поклонники актрисы узнали о счастливом событии в ее жизни благодаря публикации в социальной сети Instagram. На фотографии Вуличенко стоит вместе со своим избранником недалеко от Грибоедовского загса.

Публикация от Екатерина Вуличенко (@vulichenko) Апр 29 2017 в 12:08 PDT

Вместо подписи к снимку актриса оставила лишь изображение сердца. Впрочем, поклонники сразу все поняли и начали поздравлять Вуличенко в комментариях. "Катя, поздравляю от всей души! Вы чудесные! Гармонии и счастья", – пишет один из них.

На фотографии была отмечена страница возлюбленного артистки в социальной сети Instagram. Судя по всему, муж актрисы профессионально занимается фотографией. По данным журнала портала 7дней.ru, избранника Вуличенко зовут Марат и встречаются они уже несколько лет.

Публикация от Екатерина Вуличенко (@vulichenko) Мар 20 2017 в 10:18 PDT

Кроме того, как оказалось, до официального бракосочетания в России пара сыграла свадьбу в нескольких местах. Так, ранее торжественные церемонии прошли в Японии, Полинезии и США (Лас-Вегас). "Спасибо большое за поздравления. Мы очень счастливы", – заявила артистка.