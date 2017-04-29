Актриса Вуличенко тайно вышла замуж
Поклонники актрисы узнали о счастливом событии в ее жизни благодаря публикации в социальной сети Instagram. На фотографии Вуличенко стоит вместе со своим избранником недалеко от Грибоедовского загса.
Вместо подписи к снимку актриса оставила лишь изображение сердца. Впрочем, поклонники сразу все поняли и начали поздравлять Вуличенко в комментариях. "Катя, поздравляю от всей души! Вы чудесные! Гармонии и счастья", – пишет один из них.
На фотографии была отмечена страница возлюбленного артистки в социальной сети Instagram. Судя по всему, муж актрисы профессионально занимается фотографией. По данным журнала портала 7дней.ru, избранника Вуличенко зовут Марат и встречаются они уже несколько лет.
Кроме того, как оказалось, до официального бракосочетания в России пара сыграла свадьбу в нескольких местах. Так, ранее торжественные церемонии прошли в Японии, Полинезии и США (Лас-Вегас). "Спасибо большое за поздравления. Мы очень счастливы", – заявила артистка.
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