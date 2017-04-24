Грандиозные планы Самойловой на полуфинал "Евровидения"

Журналисты выяснили, какие у певицы Юлии Самойловой планы на 9 мая. В День Победы состоится первый полуфинал "Евровидения" в Киеве, но представительница России будет в это время в Крыму.

Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков сообщил журналистам, что власти города ведут переговоры с Юлией Самойловой о концерте в День Победы.

Именно на эту дату, 9 мая, в Киеве запланирован первый полуфинал "Евровидения", которое в этом году пройдет без нашей страны. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила представительнице России въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. "Первый канал" в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.

"Планируется концерт 9 мая на площади Нахимова с участием участницы "Евровидения", которая не попала на Украину. Я имею в виду Юлию Самойлову. Предварительное согласие есть. Мы ведем переговоры о ее выступлении", – рассказал репортерам Гладков.

И есть определенная прелесть в том, что Самойлова споет в Севастополе в день первого полуфинала "Евровидения". "Это было бы символично. И думаю, это будет яркое событие", – цитирует заместителя губернатора Севастополя ТАСС.

К слову, ранее в Сети появилась памятка для гостей "Евровидения", которое пройдет в 2017 году в Киеве. Украинские политики посоветовали иностранцам избегать разговоров о России. Депутат Верховной рады Анна Романова опубликовала в Facebook фрагмент из "буклетика", в котором содержатся 23 иллюстрированных совета по поведению в Киеве. Наравне с такими наставлениями, как "ведите себя корректно с девушками" и "помогите сохранить Украину в чистоте", политики предлагают не обсуждать Россию.

"Украинцы – миролюбивые люди", – говорится в первом пункте памятки. "Но избегайте разговоров об отношениях между Россией и Киевом. Также не называйте украинцев "русскими", – написано в буклете.

Украинцы мирные люди,но не говорите с ними о Росии.

Из за этого они теряют человеческий облик и становятся орками.#евровидение — Демон (@DemonLovesYou) 18 апреля 2017 г.

Напомним, 13 апреля Европа поставила точку в споре России и Украины из-за "Евровидения". Организаторы ответили на отказ Первого канала транслировать конкурс, который пройдет в Киеве в мае 2017 года. Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором "Евровидения", прокомментировал заявление "Первого канала" об отказе принять варианты, позволившие бы России принять участие в международном смотре талантов.

Власти Незалежной предлагали заменить Юлию или выступить удаленно, не пересекая территорию Украины. Россия ответила на это отказом от трансляции "Евровидения".

В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017https://t.co/JS3vcQ0uvp — Первый канал (@channelone_rus) 13 апреля 2017 г.

"К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", – заявили представители Европейского вещательного союза.

Однако преданным фанатам певческого состязания не стоит лить слезы. Прямые онлайн-трансляции "Евровидения" можно будет посмотреть на официальном сайте конкурса или на официальном канале в Youtube. Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй – 11 мая , финал – 13 мая. Начало трансляций в 22:00 по московскому времени.