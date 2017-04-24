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Грандиозные планы Самойловой на полуфинал "Евровидения"

Юлия Самойлова. Фото: кадр 1tv.ru
Журналисты выяснили, какие у певицы Юлии Самойловой планы на 9 мая. В День Победы состоится первый полуфинал "Евровидения" в Киеве, но представительница России будет в это время в Крыму.
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Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков сообщил журналистам, что власти города ведут переговоры с Юлией Самойловой о концерте в День Победы.

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Именно на эту дату, 9 мая, в Киеве запланирован первый полуфинал "Евровидения", которое в этом году пройдет без нашей страны. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила представительнице России въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. "Первый канал" в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.

"Планируется концерт 9 мая на площади Нахимова с участием участницы "Евровидения", которая не попала на Украину. Я имею в виду Юлию Самойлову. Предварительное согласие есть. Мы ведем переговоры о ее выступлении", – рассказал репортерам Гладков.

И есть определенная прелесть в том, что Самойлова споет в Севастополе в день первого полуфинала "Евровидения". "Это было бы символично. И думаю, это будет яркое событие", – цитирует заместителя губернатора Севастополя ТАСС.

К слову, ранее в Сети появилась памятка для гостей "Евровидения", которое пройдет в 2017 году в Киеве. Украинские политики посоветовали иностранцам избегать разговоров о России. Депутат Верховной рады Анна Романова опубликовала в Facebook фрагмент из "буклетика", в котором содержатся 23 иллюстрированных совета по поведению в Киеве. Наравне с такими наставлениями, как "ведите себя корректно с девушками" и "помогите сохранить Украину в чистоте", политики предлагают не обсуждать Россию.

"Украинцы – миролюбивые люди", – говорится в первом пункте памятки. "Но избегайте разговоров об отношениях между Россией и Киевом. Также не называйте украинцев "русскими", – написано в буклете.

Напомним, 13 апреля Европа поставила точку в споре России и Украины из-за "Евровидения". Организаторы ответили на отказ Первого канала транслировать конкурс, который пройдет в Киеве в мае 2017 года. Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором "Евровидения", прокомментировал заявление "Первого канала" об отказе принять варианты, позволившие бы России принять участие в международном смотре талантов.

Власти Незалежной предлагали заменить Юлию или выступить удаленно, не пересекая территорию Украины. Россия ответила на это отказом от трансляции "Евровидения".

"К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", – заявили представители Европейского вещательного союза.

Однако преданным фанатам певческого состязания не стоит лить слезы. Прямые онлайн-трансляции "Евровидения" можно будет посмотреть на официальном сайте конкурса или на официальном канале в Youtube. Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй – 11 мая , финал – 13 мая. Начало трансляций в 22:00 по московскому времени.

Автор: Елена Алешина24 апреля 2017, 18:38
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