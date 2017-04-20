Чем в России заменят "Евровидение"

В Госдуме поддержали бойкот международного музыкального конкурса "Евровидение", который пройдет в 2017 году в Киеве. Депутаты призвали поддержать его российский аналог – "Добровидение".

Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что "Евровидение" необходимо игнорировать. Он аргументировал свою позицию победой на конкурсе в 2014 году бородатой австрийки Кончиты Вурст.

"Мы правильно сделали, что не поехали на этот конкурс "Евровидение", – заявил Олег Нилов. "Если помните, несколько лет назад вот с этой трибуны я в порыве какого-то негодования даже запел "Черного ворона". Это было посвящено победе вот этого чуда-юда – не пойми, то ли мужик, то ли женщина", – рассказал депутат.

Политик считает, что вместо "Евровидения" в телеэфире необходимо транслировать аналогичный патриотический конкурс "Добровидение". На мероприятии, организованном депутатами Валентиной Терешковой и Иосифом Кобзоном, певцы исполняют народные песни на национальных языках. Депутат отметил, что СМИ оказывают недостаточную поддержку отечественному конкурсу.

"Не хватает эфиров. И, к сожалению, опять, даже в условиях, когда Первый и российский ("Россия 1". — Прим. ред.) каналы отказались транслировать "Евровидение", на "Добровидение" времени не хватает", – заявил Олег Нилов.

Депутат предположил, что "Добровидение" можно было бы транслировать в эфире вместо программы "Парламентский час". В заключение речи он подчеркнул, что власти должны оказать поддержку одаренным исполнителям народной музыки и дать им шанс выступить на большой сцене.

Напомним, с подобным заявлением к министру культуры Владимиру Мединскому планировали обратиться депутаты от Краснодарского края. "Негоже России с великой историей и народом участвовать в "шапито", где побеждают исполнители с неопределенной сексуальной ориентацией и пропагандируются "европейские ценности", – заявил в мае 2014 года член совета депутатов Кавказского района Денис Хмелевской.