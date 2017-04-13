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Шоу-бизнес

Самойлова все равно поедет на "Евровидение"

Юлия Самойлова, Владимир Познер. Фото: Dni.Ru
Знаменитости позитивно отреагировали на выбывание России из состава стран-участниц "Евровидения", которое пройдет в этом году в Киеве. Расстроилась только Юлия Самойлова, но она все равно когда-нибудь поедет на этот конкурс.

Продолжение: Украина жестко подставила организаторов "Евровидения"
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Узнав, что она не будет исполнять хит Flame Is Burning перед многомиллионной аудиторией "Евровидения", представительница России огорчилась. "Конечно, я очень расстроилась, но не плакала – я никогда не унываю и не вешаю нос. Если бы я была нюней, то у меня бы ничего не получилось", – постаралась отнестись философски к ситуации Юлия.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Никаких дурных предчувствий у Самойловой не было, она до последнего надеялась на чудо и готовилась к конкурсу. "Просто делала все, что нужно: учила английский язык, репетировала песню, старалась не читать новости и быть в стороне от всего шума. Кстати, платье для выступления еще сшить не успела – пока только переговоры были насчет костюма", – рассказала артистка сайту Kp.ru.

Для певицы вопрос с этим конкурсом еще не закрыт. "Я уверена, что рано или поздно поеду на "Евровидение" и достойно представлю Россию. Руки не опустила, – успокоила встревоженных поклонников Самойлова. – У меня не прекращалась моя личная творческая история, планов много. Я записала песню, планирую представить ее в мае. Насчет того, буду ли я смотреть конкурс в этом году... Вряд ли, раз Первый канал не будет его транслировать".

Популярная певица Диана Гурцкая отметила, что "Евровидение" больше не ассоциируется с конкурсом, который когда-то подарил миру коллектив Abba или голосистую Селин Дион. Он превратился в площадку для сведения политических счетов. Решение Первого канал исполнительница считает правильным.

"Если это конкурс музыкальный, то никакую политическую подоплеку допускать было нельзя. Тем более наша страна всегда выполняла условия этого конкурса, с нашей стороны все было тщательно и четко, поэтому отказ от трансляции – вполне логичное решение. Европейский вещательный союз потерял огромную аудиторию в лице нас. Для них это большой удар. Но ведь там же умные люди работают! Я не знаю, как они вообще допустили ситуацию с Самойловой", – цитирует певицу Life.ru.

Знаменитый телеведущий Владимир Познер поддержал Первый канал в отказе от трансляции "Евровидения". "Я настолько мало интересуюсь этим конкурсом, он настолько не является частью моей жизни, что я не очень на него обращаю внимание, – признался журналист. – Но в этом году в связи с некоторым скандальным характером, который он приобрел, в связи с тем представителем России, который был выдвинут, и реакцией украинской стороны, естественно, что я что-то знаю".

Познер указал на абсурдность ситуации. "Откуда я знаю, как могут реагировать те или иные организации, страны и прочие? Но вообще я понимаю, когда я выдвигаю своего представителя, а мне говорят – “а мы его не примем”, наверное, я как-то должен реагировать. Это же такая пощечина в общем. Поэтому меня в данном случае реакция Первого канала не удивляет. Но я очень рад, что не я был должен принимать это решение", – приводит слова Владимира НСН

 

 

"Для комитета по культуре, для практически всех депутатов "Евровидения" как чего-то имеющего отношение к искусству не существует. Хорошо, если бы его вообще не было. Для меня эта музыка лично не существует, я за музыку это не считаю, мне этот конкурс не интересен", – сказал сайту RNS председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин.

Напомним, ранее Первый канал отказался от трансляции конкурса "Евровидения" из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой на территорию Украины. "Сегодня Первый канал получил письмо Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе "Евровидение", со ссылкой на решение специальных служб Украины", – говорилось в сообщении пресс-службы телеканала. Примечательно, что ВГТРК тоже не будет транслировать конкурс.

Автор: Елена Алешина13 апреля 2017, 21:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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