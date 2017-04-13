В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка

Европа поставила точку в споре России и Украины из-за "Евровидения". Организаторы ответили на отказ Первого канала транслировать конкурс, который пройдет в Киеве в мае 2017 года.

Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором "Евровидения", прокомментировал заявление "Первого канала" об отказе принять варианты, позволившие бы России принять участие в международном смотре талантов.

Причиной, из-за которой отечественные фанаты не смогут посмотреть "Евровидение" по телевизору, стал скандал вокруг Юлии Самойловой. Ранее украинские власти объявили о запрете на въезд в страну представительницы России. Служба безопасности объяснила это тем, что певица выступила в Крыму в 2015 году.

Власти Незалежной предлагали заменить Юлию или выступить удаленно, не пересекая территорию Украины. Россия ответила на это отказом от трансляции "Евровидения".

"К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", – приводит сайт РБК ответ от Европейского вещательного союза.

"Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса "Евровидение" и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования", – заявил председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг.

Однако преданным фанатам певческого состязания не стоит лить слезы. Прямые онлайн-трансляции "Евровидения" можно будет посмотреть на официальном сайте конкурса или на официальном канале в Youtube, сообщает сайт Aif.ru. Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй – 11 мая , финал – 13 мая. Начало трансляций в 22:00 по московскому времени.

К слову, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в интервью радиостанции "Говорит Москва" поддержал решение Первого канала. "Это непростая история, потому что это же права на показ, права могут принадлежать только определённым каналам в каждой стране. Если страна отказывается, то это не значит, что какие-то вещатели могут взять себе это право – это исключено. То, что "Первый канал" отказался, я думаю, что это продуманное решение, его принимали очень умные люди. Я его поддерживаю".

В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017https://t.co/JS3vcQ0uvp — Первый канал (@channelone_rus) 13 апреля 2017 г.

Напомним, принимающая сторона предлагала заменить Самойлову на любого другого участника. Пресс-служба Первого канала заявила, что Юлия останется представительницей России на "Евровидении" в этом году. Альтернатива даже не рассматривается.

"Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым", – отметили представители Первого канала, добавив, что удаленное участие дискриминирует Самойлову и идет вразрез с правилами и принципами "Евровидения".