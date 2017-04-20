С Филиппа Киркорова требуют 25 миллионов по кредиту

Отечественный поп-король Филипп Киркоров задолжал банку 25 миллионов рублей по кредиту. Из-за этого на исполнителя, не выполнившего обязательства, подали в суд.

По информации СМИ, банк "Церих" и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратились в Хамовнический суд Москвы с иском к Филиппу Киркорову. Представители кредитной организации сообщили, что певец задолжал им более 25 миллионов рублей.

Первое судебное заседание назначено на 15 мая. Истцы пожаловались, что в феврале 2015 года Филипп взял в банке "Церих" кредит на сумму десять миллионов рублей сроком на год под 26 процентов годовых. Затем в августе того же года артист оформил второй кредит на сумму 12 миллионов 800 тысяч рублей на тех же условиях.

В феврале 2016 года у банка отозвали лицензию. После этого Киркоров прекратил выплаты. Певцу неоднократно направляли уведомления о необходимости рассчитаться, но безрезультатно. Не дождавшись реакции поп-короля, кредиторы отправились в суд. На сегодняшний день общая сумма долга с набежавшими за это время процентами составили более 25 миллионов рублей.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Апр 17 2017 в 2:05 PDT

Журналисты связались с официальным представителем исполнителя Антоном Коробковым-Землянским, чтобы прояснить ситуацию. "Стандартная процедура банкротства банка. У нас был кредит в коммерческом банке, – подтвердил пресс-секретарь Киркорова. – У банка в прошлом году отозвали лицензию".

Представитель Филиппа дал понять, что они все держат под контролем. "По закону о банкротстве все долги банка и все документы передаются в суд и после передаются в другую финансовую организацию, которой после и выплачивается долг. Стандартный процесс, когда кредитный долг одной организации был передан другой", – приводит слова пресс-секретаря сайт Life.ru.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Апр 11 2017 в 11:31 PDT

К слову, ранее стало известно, что певец не привык себе в чем-либо отказывать. Филипп обожает роскошь. Например, по стране он теперь будет передвигаться в частном железнодорожном вагоне, оформленном с шиком. Говорят, стоимость такой "игрушки" достигает 40 миллионов рублей.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 29 2017 в 5:31 PDT

В этом эксклюзивном гастрольном железнодорожном вагоне у певца есть личная спальня, туалет, душ, гостиная, бар. А ручки всех дверей позолоченные. Этим чудом техники певец недавно похвастался Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.