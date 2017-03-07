Дженнифер Лав Хьюитт растолстела до неузнаваемости

Звезда фильма "Сердцеедки" Дженнифер Лав Хьюитт изменилась до неузнаваемости. Некогда сексуальная актриса сильно прибавила в весе и выглядит как неряшливая домохозяйка.

После замужества Дженнифер редко появлялась на публике, а с июня 2015 года она и вовсе пропала. Когда папарацци сняли 38-летнюю актрису у одного из магазинов Лос-Анджелеса, поклонники просто не узнали свою любимицу.

Фанаты недоумевают, как стройная красотка превратилась в полную женщину в кедах и затасканных штанах. Блиставшая на красных дорожках красавица теперь не только не пользуется косметикой, но и, видимо, забывает мыть волосы. Однако при всей своей неряшливости Дженнифер выглядела счастливой.

March 05, 2017 - Jennifer Love Hewitt (@TheReal_JLH) in Los Angeles �� ❤️ pic.twitter.com/b00ncx8eek — Karen Priscilla (@KarenPris) 6 марта 2017 г.

Возможно, на Лав Хьюитт так повлияло рождение ребенка. Актриса стала мамой во второй раз летом 2015 года. Обычно звезды стремятся вернуться в форму после родов, но у голливудской дивы на этот счет совсем другое мнение, передает Daily Mail.

"Родив двоих детей, я располнела и больше не выгляжу как модель. Зато теперь могу назвать себя счастливой. Я ощущаю себя более женственной, и худеть не собираюсь" – говорила Лав Хьюитт через несколько месяцев после родов.

Дженнифер Лав Хьюитт и актер Брайан Хэллисей поженились в 2013 году. И вскоре Дженифер стала мамой, у актрисы родилась дочь Отем Джеймс Хэллисей. Спустя два года на свет появился Аттикус Джеймс Хэллисей, сын Лав Хьюитт.