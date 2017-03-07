Садальский: Дарите женщинам трусы

Знаменитый актер-шутник Станислав Садальский предложил весьма оригинальный вариант подарка любимым женщинам на 8 Марта. Звездный сплетник считает, что трусы намного полезнее, чем прочие банальности.

Во всех городах нашей необъятной родины мужчины носятся по магазинам в поисках достойных подарков для прекрасной половины человечества. В столице жуткие пробки. На цветочных базарах – столпотворения. В бутиках парфюмерии и косметики – не протолкнуться.

Садальский рекомендует мужчинам идти сразу в магазины нижнего белья. Актер опубликовал фото своей подруги Татьяны Васильевой с симпатичным молодым человеком и показал его презент. "Новая пассия Татьяны подарил ей на 8 марта трусы👏👏👏👏👏", – виртуально похлопал находчивому мужчине Станислав и порадовал подписчиков стихотворением на злобу дня.

"Дарите женщинам трусы,/они цветов куда полезней./ Морозы средней полосы -/ причина множества болезней./ Когда текут у всех носы,/ когда кругом висит зараза, / наденут женщины трусы/ и станет им теплее сразу", – посоветовал опытный дамский угодник Садальский.

Ранее актер дал другую ценную рекомендацию представителям сильного пола и поздравил виновниц торжества. "Мужчина должен помнить, что женщина беззащитна. Ей всегда нужно мужское плечо, забота и уверенность в нем. Даже если она выглядит сильной... – мудро подметил Станислав. – С наступающим вас девочки)))))".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 7 2017 в 7:40 PST

Отметим, что некоторые знаменитые дамы уже начали хвастаться подарками в Instagram. И если многие получили цветы, конфеты и украшения от рекламных партнеров за пост в соцсетях, то эффектную бизнесвумен Тину Канделаки поздравили коллеги-мужчины. И вручили ей полезные презенты. Например, зонтик, который в слякотной весенней Москве будет как нельзя кстати. "Разные подарки дарят мужчины к 8-му Марта.. Вот пример #ИдеальнаяСовместимость 😜 Напоминаю всем дамам, кто дарил носки и пояса 23-го февраля, бриллиантов не будет..." – шутит Канделаки.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Мар 7 2017 в 3:17 PST

К слову, согласно данным аналитиков сервисов Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета, мужчины в последние дни скупают цветы, косметику и парфюмерию. Перед праздником значительно выросла посещаемость страниц со средствами для ухода за ногтями и духами.

Другой популярный подарок – ювелирные украшения и бижутерия. Следом идут бытовая техника и электроника. Специалисты отмечают, что дорогая техника уже не в моде, потребители выбирают что подешевле. В последние дни покупатели интересовались смартфонами и ноутбуками не больше обычного, зато ажиотажным спросом пользовались товары в категории "Техника для красоты". Речь идет о фенах и приборах для укладки волос, напольных весах и эпиляторах.

Радует, что в списке есть книги. Судя по стабильному спросу на печатную продукцию, Россия остается одной из самых читающих стран. Завершают перечень одежда, аксессуары, сувениры и товары для хобби.