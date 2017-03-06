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Изменившая внешность Анисина: Пощады Джигурде не будет!

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Олимпийская чемпионка Марина Анисина кардинально сменила имидж, перекрасив ярко-рыжие локоны в черный цвет. Фигуристка заявила, что решительно настроена на борьбу с недругами и Никитой Джигурдой.

Продолжение: Близкая подруга жестоко подставила Джигурду
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Оказывается, после "ночи любви" и страстных танцев с объятиями темпераментные супруги опять на ножах. Никита ругается в соцсетях на последний "Прямой эфир" с Мариной (от 3 марта), а Анисина, в свою очередь, угрожает Джигурде в Instagram.

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Марина Вячеславовна Анисина

Марина Вячеславовна Анисина фигуристка, олимпийская чемпионка

Примечательно, что когда в жизни женщины происходит настоящая драма или нестерпимое горе, она спешит в салон красоты менять цвет волос. К примеру, Ольга Бузова в период развода с Дмитрием Тарасовым из яркой блондинки перевоплотилась в шоколадную шатенку. Виктория Боня, порвав с монакским миллионером Алексом Смерфитом, сначала отдала предпочтение пепельному оттенку, а затем и вовсе стала розовой.

Анисина, у которой была фирменная шевелюра цвета пламени, выбрала угольно-черный цвет. Теперь ее светлые глаза на контрасте с темными прядями еще ярче сияют на лице – как два бриллианта в три карата.

"Сменила коньки на водные лыжи...Новую жизнь начинаю в новой масти... – сообщила знаменитая фигуристка. – Пощады Джигурде и недругам не будет!" Судя по хештегам, Марина в новом цвете ассоциирует себя с пиковой дамой, Кармен, леди Макбет и принцессой Турандот.

К слову, причиной очередного разлада между актером и спортсменкой мог стать выпуск шоу "Прямой эфир". "ЛОЖЬ и КЛЕВЕТА в мой адрес продолжаются", – высказался о передаче разгневанный Джигурда и поделился записью программы. Оно и понятно: Анисина говорила о нем не самые приятные вещи, забыв о недавних страстных танцах в ночном клубе до утра.

"Никита всячески пытается изменить ситуацию и действовать всякими разными способами: и пугать меня, и шантажировать, и воздействовать детьми... Я понимаю, что он хочет меня вернуть. И он загнан в угол. Но я не буду забирать иск по разводу, потому что наш развод – это никакая не рекламная акция, это очень сложная для меня ситуация. Развод состоится", – заверила публику Марина.

Напомним, Анисина и Джигурда подали на развод в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, спортсменка утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.

Автор: Иннокентий Звездинский6 марта 2017, 12:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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