Народ потешается над голыми Сейфрид и Уотсон
Это всегда беда для знаменитостей, когда их гаджеты взламывают злоумышленники и делают тайное явным. Вряд ли Аманда рада, что снимки ее любовных утех с бывшим бойфрендом стали достоянием общественности. Да и Уотсон снимала ню в ванной явно не для армии фанатов истории про Гарри Поттера.
На других снимках Эмма позирует в примерочной, выбирая купальники. По соцсетям уже разлетелись эти фото, поэтому пользователи интернета активно обсуждают грудь и другие прелести актрисы, которые стыдливая Гермиона раньше тщательно прятала.
Полное собрание украденных фотографий легко можно найти на иностранных сайтах, растиражировавших компромат. Например, Thegossiplife.com.
Однако что для звезд – беда, то для народа – очередной повод блеснуть остроумием. Пользователи Сети весь день потешаются над пострадавшими актрисами.
"Если не делать интимные селфи, то хакеры их не украдут", – поучает Аманду и Эмму один из "жителей" популярной соцсети Twitter.
Your nudes can't be released if you don't take nudes. #justsayin #fappening #emmawatson #amandaseyfried pic.twitter.com/B2sDoMOS8X— Tui (@RoughIdea) 15 марта 2017 г.
Испанцы пририсовали на пышной обнаженной груди Аманды кошачьи ушки.
https://t.co/pk3dLWL2zL #amandaseyfried desnuda, victima de un nuevo celebgate #ElCamioneroGranFinal #UnaPersonaInteligenteNunca pic.twitter.com/RCqmk50tBP— Cinematte Lucen Pop (@lucentumm) 15 марта 2017 г.
В одном из купальников Эмма Уотсон напомнила отечественным киноманам главную героиню культового фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
умора :D #EmmaWatson #Shurik pic.twitter.com/V1BRyhuZC4— Ускользающая всегда (@StammSAndromedi) 15 марта 2017 г.
"Теперь я видел все. #emmawatson", – пишет один из поклонников актрисы Эммы Уотсон, довольный открывшимися ему красотами.
Now i saw all #emmawatson— Владимир (@ultravix) 15 марта 2017 г.
Некоторые пользователи, по большей части французы, отметили, что украденные фотографии Эммы Уотсон ни к порно, ни к ню, ни к эротике не имеют никакого отношения. Вероятно, они просто плохо искали и не нашли сладострастную Гермиону в ванной.
Alors c'est ça vos nudes d'#Emmawatson ? Allez je retourne sur Facebook �� pic.twitter.com/oBkvk49YRF— Jennifer Capestan (@Jen_Cosmo) 15 марта 2017 г.
Другие и вовсе пришли в восхищение от прелестей звезды "Гарри Поттера".
#EmmaWatson such a beauty. pic.twitter.com/LsY92BlLp4— Sam Leewood (@sam_leewood) 15 марта 2017 г.
Напомним, у иностранцев периодический слив в прессу таких фото знаменитостей поставлен на конвейер. Некоторое время назад неизвестные опубликовали в Сети личные снимки десятка американских актрис, певиц и спортсменок, которые стали предметом бурного обсуждения в Интернете. Свои прелести невольно засветили невеста украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко Хайден Панеттьери, канадская певица Аврил Лавин, а также голливудские актрисы Эмма Стоун, Ванесса Хадженс, Мэри-Кейт Олсен и другие.
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