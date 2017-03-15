Народ потешается над голыми Сейфрид и Уотсон

Пользователи Сети по всему миру обсуждают голливудских красавиц Эмму Уотсон и Аманду Сейфрид, ставших очередными жертвами хакеров. Народ потешается над слитыми в интернет интимными фото актрис.

Это всегда беда для знаменитостей, когда их гаджеты взламывают злоумышленники и делают тайное явным. Вряд ли Аманда рада, что снимки ее любовных утех с бывшим бойфрендом стали достоянием общественности. Да и Уотсон снимала ню в ванной явно не для армии фанатов истории про Гарри Поттера.

На других снимках Эмма позирует в примерочной, выбирая купальники. По соцсетям уже разлетелись эти фото, поэтому пользователи интернета активно обсуждают грудь и другие прелести актрисы, которые стыдливая Гермиона раньше тщательно прятала.

Полное собрание украденных фотографий легко можно найти на иностранных сайтах, растиражировавших компромат. Например, Thegossiplife.com.

Однако что для звезд – беда, то для народа – очередной повод блеснуть остроумием. Пользователи Сети весь день потешаются над пострадавшими актрисами.

"Если не делать интимные селфи, то хакеры их не украдут", – поучает Аманду и Эмму один из "жителей" популярной соцсети Twitter.

Испанцы пририсовали на пышной обнаженной груди Аманды кошачьи ушки.

В одном из купальников Эмма Уотсон напомнила отечественным киноманам главную героиню культового фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

"Теперь я видел все. #emmawatson", – пишет один из поклонников актрисы Эммы Уотсон, довольный открывшимися ему красотами.

Некоторые пользователи, по большей части французы, отметили, что украденные фотографии Эммы Уотсон ни к порно, ни к ню, ни к эротике не имеют никакого отношения. Вероятно, они просто плохо искали и не нашли сладострастную Гермиону в ванной.

Alors c'est ça vos nudes d'#Emmawatson ? Allez je retourne sur Facebook �� pic.twitter.com/oBkvk49YRF — Jennifer Capestan (@Jen_Cosmo) 15 марта 2017 г.

Другие и вовсе пришли в восхищение от прелестей звезды "Гарри Поттера".

Напомним, у иностранцев периодический слив в прессу таких фото знаменитостей поставлен на конвейер. Некоторое время назад неизвестные опубликовали в Сети личные снимки десятка американских актрис, певиц и спортсменок, которые стали предметом бурного обсуждения в Интернете. Свои прелести невольно засветили невеста украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко Хайден Панеттьери, канадская певица Аврил Лавин, а также голливудские актрисы Эмма Стоун, Ванесса Хадженс, Мэри-Кейт Олсен и другие.

