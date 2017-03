Народ потешается над голыми Сейфрид и Уотсон

Это всегда беда для знаменитостей, когда их гаджеты взламывают злоумышленники и делают тайное явным. Вряд ли Аманда рада, что снимки ее любовных утех с бывшим бойфрендом стали достоянием общественности. Да и Уотсон снимала ню в ванной явно не для армии фанатов истории про Гарри Поттера.

На других снимках Эмма позирует в примерочной, выбирая купальники. По соцсетям уже разлетелись эти фото, поэтому пользователи интернета активно обсуждают грудь и другие прелести актрисы, которые стыдливая Гермиона раньше тщательно прятала.

Полное собрание украденных фотографий легко можно найти на иностранных сайтах, растиражировавших компромат. Например, Thegossiplife.com.

Однако что для звезд – беда, то для народа – очередной повод блеснуть остроумием. Пользователи Сети весь день потешаются над пострадавшими актрисами.

"Если не делать интимные селфи, то хакеры их не украдут", – поучает Аманду и Эмму один из "жителей" популярной соцсети Twitter.

Your nudes can't be released if you don't take nudes. #justsayin #fappening #emmawatson #amandaseyfried pic.twitter.com/B2sDoMOS8X