Юрий Лоза: Голова на плечах должна быть!

Юрий Лоза стал жертвой... утюга. Занимательную историю автор и исполнитель бессмертного хита "Плот" рассказал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Юрий Лоза начал свой пост рассказом о друге, на ногу которого свалилась... мясорубка. "Несколько лет тому назад я был в гостях и стал свидетелем следующего происшествия: хозяин дома доставал из верхнего кухонного шкафа чугунную ручную мясорубку и неожиданно выпустил ее из рук. Та полетела вниз, а мой знакомый не придумал ничего лучшего, чем подставить ногу!!! Последствия можете себе представить сами", – написал в своем аккаунте в Facebook.

Популярный певец посочувствовал своему приятелю. "Я тогда, конечно, посочувствовал, а потом с легкой иронией спросил у бедолаги – как можно было такое отчебучить? Ладно бы падал мобильник или часы – они имеют гнусную привычку разбиваться! А здесь-то для чего подставлена нога – чтобы мясорубка не ушиблась?! После я при каждой встрече интересовался: как, мол, поживает ушибленная нижняя конечность, снисходительно похлопывал его по плечу и приговаривал – ну знаете, батенька, рефлексы-рефлексами, но голова на плечах тоже должна быть!.." – отметил Лоза.

Далее Юрий рассказал о случае, который уже произошел с ним. "Вчера я доставал с верхней полки шкафа утюг. Как он вывернулся из моей руки – объяснению не поддается. И знаете, что я сделал?.. Вот то-то и оно!" – завершил свое повествование популярный музыкант.

Ранее Лоза прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг Марии Максаковой и ее супруга Дениса Вороненкова, сбежавших из страны. Юрий оказался одним из немногих. кто встал на защиту пары. Он сказал: "Захотел человек уехать в другую страну – имеет право. Тем более, она уехала вслед за супругом. Хочу напомнить всем в этой связи финал лирической мелодрамы 1997 года "Принцесса на бобах", где героиня Люся говорит о своем избраннике: "Я с ним. Он для меня и левый, и правый, и центровой. А все это мне до фени".