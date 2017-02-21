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Лоза распек ненавистников Чуркина

Юрий Лоза. Фото: личный архив звезды
Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что противники дипломата ведут себя некорректно.

Продолжение: Неожиданные факты из жизни Виталия Чуркина
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"Все, кто радуются кончине Виталия Ивановича и пишут об этом в соцсетях, навлекают на себя кару небесную, – поделился артист с корреспондентом Dni.Ru. – Нельзя желать человеку смерти". Лоза предположил, что у политика не выдержало сердце, потому что ему часто приходилось сдерживать эмоции.

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Юрий Эдуардович Лоза

Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

"Человек очень много работал, болел душой за Россию, – заявил исполнитель. – Я вообще не понимаю, как у него хватало терпения столько выслушивать. Я бы на его месте сто раз вспылил. А когда стресс загоняют внутрь, он начинает работать против организма. Это очень плохо для сердечно-сосудистой системы".

Лоза уверен, что Чуркин заслуживает большого уважения. "Это неблагодарный труд, который должен быть оценен по достоинству, – добавил он, – государственными наградами, деньгами и так далее".

Виталий Чуркин. Фото: GLOBAL LOOK press

Как писали Dni.Ru, Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля. Политику стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Дипломата экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. По предварительным данным, у Чуркина не выдержало сердце.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин выразил соболезнования родным и близким российского постпреда. "Очень харизматичный, сильный человек. В такой непростой политической обстановке, среди людей, дышащих ядом, он представлял интересы нашей страны", – рассказал муж певицы Валерии в интервью изданию Dni.Ru.

Автор: Любовь Порываева21 февраля 2017, 13:19

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