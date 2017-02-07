Вика Талышинская из группы "Непара" рассказала о дочери

Солистка группы "Непара" Виктория Талышинская дала интервью. Певица рассказала о личной жизни и заявила, что активно работает.

Виктория Талышинская впервые стала матерью в конце октября 2016 года. Солистка группы "Непара" выбрала местом появления ребенка Америку. Артистка так объяснила свое решение: "Моя дочь родилась в Майами, мне хотелось в ожидании ребенка продлить для себя лето, чтобы было приятно гулять и много плавать. Когда Варя родилась, было, конечно, страшновато, как мы сумеем справиться со всеми тонкостями при уходе за ребенком, но мы справились. Со мной были мой муж Иван и моя мама Лариса".

Талышинская отметила, что неслучайно назвала дочь Варварой. "Мы очень долго не могли сойтись во мнении по поводу имени для нашей девочки, но, как это ни странно, она разрешила все наши споры сама своим появлением на свет. Она родилась ровно в день рождения Ваниной мамы Варвары, в прошлом балерины, и выбор перед нами уже не стоял. Кто знает, быть может, это ее заявка на будущую профессию", – со смехом отметила Виктория.

Супруг певицы Иван Салахов занимается реставрацией живописи в Третьяковской галерее. "А еще он прекрасный муж и очень заботливый отец. Ваня принадлежит к таким людям, с которыми чувствуешь себя как за каменной стеной. Я очень рада, что в третью нашу встречу мы не прошли мимо друг друга", – цитирует Викторию Талышинскую Womanhit.

Фото опубликовано Виктория Талышинская (@vitabel777) Янв 6 2017 в 3:31 PST

По словам певицы, они давно были знакомы с Иваном. но жизненные обстоятельства дважды их разводили. "Мы встретились на вечеринке, которую устраивали, как оказалось, наши общие друзья. И тогда наши головы просветлели, и мы наконец поняли, что нужно попробовать еще раз, ведь до этой встречи личная жизнь не так хорошо складывалась у нас обоих", – сообщила артистка.

Между тем Виктория успевает заниматься не только ребенком, но и карьерой. Несмотря на то, что Талышинская не гастролирует, но в Москве все равно выступает.