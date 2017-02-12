Запашная разбила голову во время выступления

Известная артистка цирка Екатерина Запашная получила жуткую травму во время выступления. Девушка покинула манеж с окровавленной головой.

О страшных последствиях травмы звезда рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по опубликованным кадрам, Запашная получила рассечение и серьезный ушиб.

"Вот такая бывает работа. Думаете, на верблюдах легко ездить? А вот и не легко!" – сказала артистка. Поклонники тут же бросились утешать звезду. "Как говорится издержки профессии. Пусть это будет самая самая тяжелая травма! Ты все равно самая красивая", – пишет один из комментаторов.

Артистка добавила, что с каждым часом ее глаз отекает все больше. "К вечеру буду красотка! Однозначно!" – шутит Запашная.

Фото опубликовано ЕКАТЕРИНА ЗАПАШНАЯ (@katerina_ptica) Фев 12 2017 в 2:17 PST

В общении с подписчиками артистка продолжает демонстрировать позитивный подход к произошедшему. Один из интернет-пользователей написала Запашной, что ее травму невозможно будет заметить даже с первого ряда. "Первому ряду я буду подмигивать! Что срыть нельзя, лучше показывать открыто", – пишет звезда.