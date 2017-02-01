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Каменских после операции выложила видео из больницы
Настя оказалась на редкость смелой и даже в моменты сильной боли старалась шутить. Весь процесс ее посещения клиники сохранен теперь на пленке и выложен в блог звезды NKblog на Youtube.
Операции на обеих ногах потребовались Каменских из-за старых травм. Год назад она неудачно прыгнула с парашютом.
При приземлении артистка сломала лодыжку. И теперь, по словам Насти, в ее ноге "куча металла", а сама она напоминает себе Терминатора. И этот металл необходимо было достать из многострадальной конечности исполнительницы.
На второй ноге у Насти был шрам от давней аварии. Каменских назвала его устрашающим. Она попросила хирурга его разрезать и заново сшить, "чтобы была тоненькая ниточка, красивенький чтоб он был".
Операции прошли успешно. Артистка запечатлела, как специалист перевязывал ей ноги и обрабатывал кровоточащие шрамы. Проделанной работой она осталась довольна и поблагодарила врача.
Едва придя в себя, отоспавшись после хирургического вмешательства, Каменских сбежала домой, пообещав подписчикам своего блога, что больше ничего себе оперировать не будет.
"Друзья, вы можете считать меня сумасшедшей, но я бы хотела вам сказать кое-что, – обратилась к поклонникам Настя. – Если вы попадете, не дай бог, в такую ситуацию, когда у вас перелом или операция, и вам приходится отойти от своих дел, приостановить работу, не расстраивайтесь, не унывайте, не кипишуйте, не дайте заполнить пессимизмом свою реабилитацию. Если с вами что-то случилось, то это не просто так. Нужно остановиться на секундочку и подумать, понять, проанализировать. Возможно, это новый этап в жизни. И я благодарна, что в моей жизни произошла эта ситуация. Я очень много чего поняла".
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