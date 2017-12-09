Эмилия Фридман-Вишневская поделилась своей мечтой

Модная индустрия является локомотивом экономического развития. С нее начинают свой путь молодые дизайнеры и модельеры, работы которых часто привлекают внимание ценителей искусства и потенциальных инвесторов. Красавица из мира моды и стиля Эмилия Фридман-Вишневская в интервью Dni.ru рассказала о своем новом проекте EMIVI fashion&beauty claster и о перспективах развития индустрии дизайна в России.







Эмилия, как возникла идея создать фэшн-кластер?



Успешный опыт таких стран, как Италия и Франция подтверждает тот факт, что индустрия моды способна приносить в бюджет государства суммы, сопоставимые с доходами от стратегических отраслей. В России тысячи талантливых дизайнеров, потенциал которых в условиях нашей страны раскрывать пока не научились, хотя в той же Москве уровень креативного капитала довольно высок, нужно когда-то начинать его использовать. Для России это абсолютно новый формат, и чтобы он здесь прижился необходимо показать успешный пример, тогда в него поверят и будут всерьез рассматривать. При запуске своего кластера я руководствовалась опытом арт-кварталов в Нью-Йорке, где фэшн-кластеры образуют целые районы, привлекая как талантливых дизайнеров, так и состоятельных ценителей прекрасного.





С чем Вам пришлось столкнуться на пути к своей мечте?



Рецессия не обошла стороной рынок моды, многие компании, не успевшие серьезно закрепиться, вынуждены были уйти, остались только самые стойкие. Возможно, сейчас, как никогда в нашей стране применима поговорка "один в поле – не воин", объединение в бизнес-кластеры позволяет сократить расходы по аренде, юридическому сопровождению и другим статьям. К тому же, грамотная подборка партнеров помогает дополнить и усилить преимущества каждого участника таких объединений. Для успешного бизнеса важен в первую очередь не масштаб, а способность мобильно реагировать на мельчайшие изменения рынка, следить за новыми тенденциями. К примеру, сейчас социальные сети превратились в полноценный инструмент общения с реальными и потенциальными клиентами, для меня таким незаменимым инструментом стал Инстаграм. Возможность отследить реакцию подписчиков на ту или иную модель в коллекции или провести оперативный мониторинг по многим показателям – это бесценно.

А чем так хорош фэшн-кластер?



Между участниками кластера постоянно происходит обмен опытом, легко устраивать встречи с талантливыми людьми, обсуждать интересные и неординарные идеи, создавать потоки творческой энергии. Таким образом не только повышается квалификация, но и увеличивается взаимодействие с внешней средой, дизайнеры знакомятся с нужными людьми, получают возможность поставить свое производство на более высокий уровень. Для меня переход от обособленного бизнеса к фэшн-кластеру – это большой шаг вперед, новая ступень в развитии.





Чего Вам удалось достичь за эти два года с момента создания Вашего бизнес-проекта?



За два года существования EMIVI fashion&beauty claster я на собственном бренде нижнего белья заметила колоссальное повышение темпов развития. Когда чувствуешь поддержку надежной команды и партнеров-единомышленников, намного проще принимать смелые решения и достигать новых высот. В сравнении с 2015 годом марка нижнего белья EMIVI хорошо укрепила свои позиции на рынке, были выпущены топовые коллекции, спрос на которые не угасает и сейчас. Мы продолжаем поддерживать великолепные отношения с поставщиками материалов и удерживать цены на собственную продукцию, не зависимо от колебаний курса валют. Количество собственных корнеров в России увеличилось до семи штук, особой гордостью мы по праву считаем присутствие в ЦУМ и ДЛТ, EMIVI – единственный российский бренд нижнего белья, представленный там. Также наше представительство есть во Франции, недавно подписали договор о выходе на рынок Великобритании, ведем переговоры с Японией. Радостными событиями для нас стали подписания партнерских отношений с Lаmоdа и Aizel, что позволит нам значительно увеличит пул клиентов и повысит обороты производства.

Вы не раз признавались, что любите готовить...

Еще одним поводом для благодарности своему фэшн-кластеру является открытие собственной кондитерской EMIVI patesier – сбылась моя детская мечта о собственной пекарне – такое стечение обстоятельств только доказывает лишний раз, что мы двигаемся в правильном направлении. Я с детства очень люблю готовить и угощать друзей своими блюдами, и так совпало, что в помещении, которое я арендовала для кластера, когда-то уже работала кухня для кафе – глупо было не воспользоваться таким шансом. Теперь я с удовольствием приглашаю туда не только своих друзей и клиентов кластера, но и бизнес партнеров.

Что бы Вы посоветовали дизайнерам?

Если обобщить в целом, то для талантливых дизайнеров кластер – это идеальные условия как для развития, так и для продвижения, ведь вместе нам легче устраивать офлайн-мероприятия и приглашать на них клиентов и инвесторов, а значит, значительно увеличиваются шансы на успешный опыт и заведение новых партнерских отношений. Российская экономика только начинает восстанавливаться после рецессии. На данный момент в ней есть свои неоспоримые плюсы в виде сниженных арендных ставок и минимальной конкуренции на рынке, сейчас самый подходящий момент, чтобы проявить высокую предпринимательскую активность и укрепить бизнес к периоду высокого экономического роста.