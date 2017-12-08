42-летняя Елена Захарова родила дочь

Актриса Елена Захарова стала мамой. 42-летняя артистка родила дочь.

Имя ребенка пока неизвестно. Звезда раскрыла журналистам только пол ребенка. "Это правда – у меня родилась дочь. Я очень счастлива! Спасибо всем, кто верил и молился за меня", – сказала Елена. Судя по всему, радостное событие в жизни Захаровой произошло совсем недавно, отмечает портал teleprogramma.pro.

О том, что Елена Захарова ждет ребенка, стало известно около двух месяцев назад. Несмотря на то что слухи о беременности актрисы начали появляться еще летом, Захарова долго не комментировала эту информацию. Официальное заявление она сделала только в октябре, когда уже не могла скрывать округлившийся живот.

Скорее всего, причиной подобной скрытности стала трагедия, произошедшая с актрисой несколько лет назад. В результате врачебной ошибки Елена потеряла восьмимесячную дочь Анну-Марию. Вера в Бога и поддержка близких помогли ей пережить страшную потерю, признавалась позднее артистка.

Отметим, что Захарова давно мечтала о детях. Три года назад, в интервью журналу HELLO!, она призналась, что ребенок для нее – одна из составляющих счастья. "Хочу семью, детей, настоящую любовь встретить хочу. Мне важно не только быть любимой, но и любить самой. Не хочу с кем-то встречаться только потому, что мне уже не 20, или из-за страха одиночества. Мой мужчина должен быть лучшим. Я хочу любить так, чтобы испытывать восторг, чтобы смотреть и не наглядеться, чтобы каждую минуту думать: "Какое счастье, что мы вместе!" В моей жизни было такое, и я верю – будет еще", – рассказывала Захарова.