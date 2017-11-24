Беременная Захарова: Я настроена на семейную жизнь

Елена Захарова дала откровенное интервью. Актриса, которая тщательно скрывает свое интересное положение, рассказала о работе и личной жизни.

Актриса Елена Захарова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Как оказалось, артистическую карьеру маленькой Лене внушали родители буквально с четырех лет. Они водили ее в балетную студию, а еще регулярно – на кастинги на "Мосфильм".

В итоге в 1993 году Захарова с первой попытки поступила в Щукинское училище. Елена была одной из лучших студенток, поэтому неудивительно, что уже на третьем курсе репетировала спектакль "Ночь нежна" в Театре Луны. Затем Елена получила роль Машеньки в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" в театре Табакова.

Однако по-настоящему известной Захарову сделал кинематограф. Актриса снялась в сериалах "Пятый угол", "Кадетство" и "Серафима прекрасная", которые принесли ей всероссийскую славу. На настоящий момент она приняла участие более чем в 80 киноработах.

Елена не мыслит жизни не только без работы, но и семьи. "В ближайшее время я, безусловно, вижу себя мамой и женой. Очень люблю готовить, я вообще семейный человек. Другой вопрос, что не всегда все складывается тогда, когда бы мы хотели. Я считаю, что можно быть безумно успешным актером, но если ты приходишь в пустой дом, где тебя никто не встречает, это трагедия. Я так не хочу. Я настроена на семейную жизнь. Считаю, что профессия у меня есть, и я очень ее люблю, работа меня наполняет, спасает. Но любовь и семью никто не отменял", – высказалась актриса, которая, к слову, ждет ребенка, однако предпочитает не обсуждать свою беременность.