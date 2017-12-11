Леонид Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи

Певец и наставник в шоу "Голос" Леонид Агутин подарил дочери своей коллеги Пелагеи детскую книжку. "Я слон" продается за 299 рублей.

О подарке музыкант рассказал на своей странице в Instagram. "Подарок для Пелагеи. Точнее, для Таисии Ивановны. Моя детская книжка. Ляльке ещё рановато, конечно, но ничего, время быстро летит. Глядишь, скоро будет что почитать", - написал Агутин. Оказывается, книга "Я слон" написана несколькими звездами шоу-бизнеса.

"Это целый проект. Акция. Меня, в компании известных и замечательных людей, пригласили принять участие. А я с удовольствием.😊 "AnimalBooks. Занимательная зоология" – большой совместный проект издателя Георгия Гупало, Московского зоопарка и издательства "Альпина Паблишер". Среди авторов: Сергей Юрский, Вениамин Смехов, Дмитрий Быков, Александр Архангельский, Вероника Долина, Дмитрий Крылов, Ефим Шифрин, Андрей Максимов, Андрей Макаревич и другие. AnimalBooks – это занимательная зоология для детей и родителей, настоящий детский нон-фикшн", – объяснил Агутин в одной из своих предыдущих публикаций в Instagram.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Дек 10 2017 в 7:49 PST

Многие поклонники восхищались замыслом и поздравляли Агутина с изданием книги. "Только хороший человек может написать хорошую книгу для детей... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Поздравляю Вас с изданием книги! У Жанны Агузаровой 20 лет одна из версий Русского альбомы с летающими розовыми слонами. У Агутина сегодня книга с голубым слоном) уверен, что она так же талантлива!", – писали восхищенные поклонники.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Дек 10 2017 в 6:28 PST

Однако нашлись и недовольные. Они ставили артисту в вину, что она подарил дочери своей хорошей знакомой, вместе с которой уже не один год работает на шоу "Голос", недорогой подарок. "Книжка за 200 рублей для ребенка коллеги? хрень и дешевка!", – возмущались пользователи. Отметим, что критики не смогли даже правильно назвать цену книги: по данным google market, она продается за 299 рублей.