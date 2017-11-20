Агутин вышел в свет с новой любовницей

Отец певца Леонида Агутина Николай Петрович показал свою новую возлюбленную – Аллу. Музыкант поделился секретами личной жизни с избранницей со СМИ.

Алла оказалась стройной блондинкой с короткой модной стрижкой. На вид ей не более 50 лет, тогда как самому Агутину-старшему 82 года. Однако это не смущает пару, ведь любви все возрасты покорны.

Мужчина рассказал о чувствах по отношению к блондинке в программе НТВ "Ты не поверишь". Николай Петрович заверил, что может быть счастлив рядом с избранницей. Однако регистрировать свои отношения он пока не собирается. К слову, за плечами музыканта пять браков.

Агутин не скрывает, что в личной жизни не очень удачлив. После последнего развода он решил не спешить со свадьбой. По его словам, счастье не зависит от штампа в паспорте.





"Она не настаивает на свадьбе, все прекрасно понимает. Да и я по опыту знаю, что официальная регистрация брака – не самое главное в жизни", - поделился Николай Петрович. "Знакомы мы очень много лет, но встречаться начали только недавно. Сейчас живем вместе в моем загородном доме", – добавил он.

Загадочная блондинка с журналистами общаться отказалась. Не уточнил возраст и род деятельности возлюбленной и сам музыкант. "Она у меня умница, скромница. Даже сын завидует, говорит, как мне повезло с Аллой. У нее масса талантов, умений, которые делают Аллу очень интересным собеседником", – отметил Агутин-старший.

Николай Петрович, несмотря на почтенный возраст, ведет довольно активную творческую жизнь, из-за чего часто подолгу отсутствует. Но возлюбленная готова мириться с насыщенным графиком мужчины. Агутин надеется, что именно этот его роман закончится долгим совместным счастьем.