Джигарханян отказался мириться с ушлой женой

Финансовая проверка выявила переводы в офшоры миллионов рублей. Виталина Цымбалюк-Романовская пытается замести следы.

Виталина Цымбалюк-Романовская 27 ноября может стать завидной невестой – на этот день с 9 ноября перенесен ее развод Арменом Джигарханяном. Адвокат сообщил, что слушание пройдет в закрытом режиме, без прессы, потому что речь идет о частной жизни.

В соответствии с законом суд предложил сторонам примириться, но те отказались. Поскольку совместно нажитого имущества у престарелого актера и его молодой пассии нет, то и делить им нечего.

Представитель Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что артист был гол как сокол, а три квартиры его жена купила на свои деньги. И вообще содержала Армена Борисовича. Так что извини-подвинься.

Между тем в театре идут финансовые проверки, которые уже выявили масштабные хищения. "За время правления Виталины в театре за границу в офшоры было выведено порядка 80 миллионов рублей, – цитирует "КП" источник в правоохранительных органах. – Деньги, выделявшиеся Драматическому театру Армена Джигарханяна из госбюджета, поступали в банк, а оттуда отправлялись по платежам на различные закупки. Часть закупок осуществлялась в реальности, часть – только по бумагам. Уходили деньги в открытые в офшорах фирмы. Банковская документация по всем договорам и закупкам изъята и отправлена на экспертизу".

Правда, ушлая Цымбалюк-Романовская замела следы. Говорят, когда оперативники пришли с обыском, она успела вынести из кабинета всю финансовую документацию, в том числе договоры за своей подписью. Это косвенно подтверждает: Виталине было что скрывать.